¿Qué es y cómo hacer un vision board para cumplir objetivos en el 2023?

Comenzó el 2023 y con ello los rituales que dan inicio a esta temporada de renovación. Año nuevo, vida nueva dicen por ahí y es por ello que muchas personas plasman sus propósitos de diversas maneras.

Estos últimos años ha ganado fuerza una particular forma de establecer los objetivos de cada año nuevo y es que en las redes son infinidad de vídeos donde muestran cómo hacerlo. Así es, son los vision board.

Pero, ¿qué es eso de vision board? Básicamente, es un tablero que a través de imágenes o frases representa metas, sueños, propósitos o deseos que esperan volverse realidad en algún periodo de tiempo, usualmente se realiza a principios de cada año, para ir cumpliendo los objetivos durante los próximos 12 meses.

La clave de realizarlo es ponerlo en un lugar visible donde al verlo inspire materializar eso que tanto se desea y eventualmente a actuar en pro de los propósitos ya planeados, esto con el fin de proyectar de forma visual, los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Es importante inicialmente establecer qué es lo que irá en el tablero, algunos ejemplos son: ir al gimnasio, viajar, obtener un empleo o apartamento nuevo, incluso aprender alguna habilidad como cocinar o hacer repostería, la posibilidades son infinitas y la mente es el límite.

¿Cómo hacer un vision board?

Hacerlo es realmente muy sencillo y puede ser de dos maneras: digital o en físico. Para ello se necesita lo siguiente:

Antes que nada escribe qué deseas lograr en el año que apenas inicia. Como se mencionó anteriormente puede ser ir al gimnasio, casarse o formar una familia , lo ideal es que esté todo plasmado en una lista y nada quede fuera. Una recomendación para que sea más efectivo es que todo lo que se escriba debe estar en presente, como si ya lo tuviera, es decir, “viajando a España”. Luego de tener los objetivos claros, es hora de buscar imágenes relacionados con ellos, no es necesario que sean tomadas por ti, pueden ser sacadas de Pinterest o bancos de imágenes como iStock; también es de gran ayuda buscar frases que vayan en la misma línea de los propósitos ya planeados. Al tener las imágenes, en el caso de hacerlo en físico se deberán imprimir para luego ubicarlas en un tablero o cartón, los recortes de revista también son una buena opción. Si es digital, herramientas como Canva serán de gran ayuda. Ahora, todas las fotografías deberán ser organizadas en un collage, esto será de la forma en cómo la persona desee y puede dejar volar la creatividad. Por último lo ideal es dejarlo en un lugar visible, si es un tablero físico puede ser en una pared o detrás de una puerta. En el caso de ser digital, como fondo de pantalla en el ordenador o celular estaría bien, esto para recordar a diario por lo que estás trabajando.

En este ejemplo se puede ver objetivos claros como viajes o familia. - Foto: Plantilla de vision board en Canva

Hay que tener en cuenta que para hacer un vision board efectivo hay que creer en lo que se plasma en él, pues cada vez que veas el tablero será un recordatorio de dónde quieres estar al finalizar el año.

Es por ello que el esfuerzo y la dedicación son la base del éxito de este ritual, con ello probablemente los deseos se harán realidad. Sin embargo, no hay que des animarse en caso tal uno que otro no se cumpla, pues siempre habrá una nueva oportunidad para ello, quizá no era el momento.

Igualmente, siempre hay que preguntarse ¿qué hay que hacer para conseguirlo? Y es allí donde todo va cobrando fuerza para materializar los sueños.