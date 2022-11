¿Qué hace el complejo B en los glúteos?

Las vitaminas del complejo B son la B1 (tiamina); B2 (riboflavina); B3 (niacina); B5 (ácido pantoténico); B6; B7 (biotina); B12; ácido fólico.

Vitamina B1 (tiamina): ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía. También es esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas.

Vitamina B2 (riboflavina): funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. Es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos.

Vitamina B3 (niacina): es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol.

Vitamina B6 (piridoxina): la vitamina B6 ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral.

Vitamina B12 (cianocobalamina): es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central.

Folato (ácido fólico o B9): actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es necesario para la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular.

Ácido patoténico (B5): es esencial para el metabolismo de los alimentos. También desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol.

Biotina (B6): es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en la producción de hormonas y colesterol.

Asimismo, cuando se presentan estas deficiencias vitamínicas pueden causar problemas de salud y puede incrementar el riesgo de problemas de salud, entre ellos enfermedad cardíaca, cáncer, entre otras.

Además, la plataforma digital 1 Doc 3 recomienda no inyectarse complejo B en los glúteos para que los mismos aumenten su tamaño, dado que, este no es un componente anabólico y no tiene un efecto de hipertrofia muscular. El complejo B da vitalidad y energía

Estos tips ayudan a tener unos glúteos redondos y tonificados

1. Hacer ejercicios de estiramiento: es necesario que antes y después de practicar actividad física se realicen estiramientos. Esto evitará contracciones musculares, ayudará a que los músculos se relajen y aumentarán la flexibilidad.

2. Incrementar el consumo de grasas saludables: no todas las grasas que se consumen son dañinas. Existen aquellas presentes en algunos alimentos que incluso, pueden ayudar a perder peso. Entre los alimentos que las contienen se encuentra el aguacate, la yema de huevo, el pescado, entre otros.

3. Tonificar los diferentes músculos de los glúteos: como se mencionó anteriormente, el glúteo está conformado por los músculos mayor, mediano y menor, al momento de realizar ejercicio debe ser uno que involucre los tres como las sentadillas, las estocadas o la elevación de cadera.

4. Aumentar el consumo de proteína: este tipo de nutriente es uno de los más recomendados al momento de aumentar masa muscular, según un estudio publicado en la revista Nutrients citado por Mejor con Salud. La carne, el pescado, el huevo y los frutos secos son algunos de los alimentos que poseen proteína.

5. Hidratar la piel cada día: para mejorar el aspecto de los glúteos es necesario que también la piel que los cubre esté en buenas condiciones. De este modo, al momento de crecer se evitarán afecciones como las estrías o la celulitis.

Nuevamente se resalta que el ejercicio es uno de los componentes principales del aumento de glúteos. De hecho, Mejor con Salud listó algunos movimientos que pueden ser añadidos al entrenamiento para mantenerlos fuertes: