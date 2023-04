¿Qué le hace al cuerpo el consumo diario de jugos verdes?

Los jugos verdes contienen diferentes beneficios para la salud, pero el más importante es tomarlo todos los días para bajar de peso.

Científicamente está comprobado que el cuerpo se transforma cuando las personas consumen jugos verdes, pues tanto hombres como mujeres pueden bajar de peso, perder varias tallas y a la vez, su salud mejora. La mayoría de las personas lo toma en ayunas y de hecho, los expertos recomiendan que sea antes del desayuno cuando este se consuma porque así quemará más grasa durante el día.

¿Para qué sirve el jugo verde y qué ingredientes lleva?

La receta más común de jugo verde lleva apio, espinacas, manzana, un toque de jengibre, limón o perejil, sin embargo, no es la única forma de prepararlo, ya que la persona puede agregar más alimentos para que sus beneficios aumenten y ayuden a estar mejor de salud. Las principales ventajas de tomarlo todos los días, por la mañana antes del desayuno, son:

Para obtener todas sus ventajas y evitar excesos, es mejor variar los tipos de jugos. - Foto: Getty Images

-Quemar grasa del cuerpo.

-Reducir el colesterol.

-Controlar el apetito.

-Mejorar la salud del corazón.

-Reducir el estrés y la ansiedad.

-Mejorar la digestión y evitar problemas de estreñimiento.

-Aumentar los niveles de energía en el cuerpo.

Otros beneficios

Además de los beneficios mencionados anteriormente, el consumo de jugos verdes puede:

Acelerar el metabolismo

Debido a sus ingredientes, esta bebida verde aporta fibra y antioxidantes que estimulan el metabolismo, ayudando a la pérdida de peso. Es importante que además la persona cuide su alimentación con una dieta regular y realice ejercicio para notar mejores resultados.

Tiene efecto diurético

Los zumos verdes eliminan las sustancias y toxinas que el cuerpo no necesita. Tomándolos diariamente, la persona podrá desechar los líquidos retenidos.

Los jugos verdes mejoran la digestión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Prevenir el acné

Para tener una piel bonita y suave, debe agregar al jugo verde diferentes alimentos orgánicos como espinacas y verduras de tonos verdes oscuros. Por su alto contenido en vitamina A, esta ayudará a cicatrizar heridas y a la producción del colágeno que poco a poco elimina el acné. Es recomendable tomarlo a diario, pero evitar hacerlo en ayunas si anteriormente se consumió algún tipo de cítricos.

Fortalecer el sistema inmunológico

Los batidos verdes serán buenos aliados del sistema inmunológico, pues aportan vitaminas C, A y K, además de minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. Asimismo, contienen antioxidantes para frenar la acción de radicales libres. Todo esto ayuda a proteger las células contra bacterias y daños del medio ambiente.

Desventajas de los juegos verdes

Pueden contener exceso de fibra

Las personas deben tener cuidado con los ingredientes altos en fibra y el tiempo que los consumen, ya que pueden causar flatulencias, distensión y otras molestias estomacales.

Altos en calorías

Para obtener todas sus ventajas y evitar excesos, es mejor variar los tipos de jugos. Además, el hecho de que sean naturales no quiere decir que no aumenten las calorías. Debe recordar que las frutas como la manzana y la pera tienen mucho azúcar, así que si el objetivo es bajar de peso, quizás esa no es la mejor opción.

Consumir jugos verdes en exceso puede causar flatulencias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo hacer jugo verde en licuadora?

Los ingredientes necesarios son:

-Una taza de piña picada

-6 hojas de espinaca

-Una pieza de apio

-4 ramas de perejil

-Un gramo de jengibre fresco

-¼ taza de agua y un cubo de hielo.

Preparación:

En la licuadora debe vertir el agua y añadir el apio, el perejil y el jengibre; después, agregar la piña y la espinaca y comenzar a licuar, hasta obtener un líquido espeso. Al final, agregar el hielo y repetir el paso anterior.

Finalmente, puede servir y está listo para tomar un jugo verde con los mejores ingredientes.