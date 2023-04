¿Qué le pasa a un diabético si come avena?

Mantener durante un tiempo prolongado una dieta alimenticia poco saludable en la que se abusa del consumo de alimentos o productos cargados de azúcar, eleva de forma considerable los niveles de glucosa en la sangre, lo cual incrementa el riesgo de padecer una enfermedad como la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía. Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, agregan.

Cabe mencionar que existen tres tipos de diabetes, la tipo 1, tipo 2 y la gestacional. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no genera la insulina suficiente, por lo que el organismo se suele atacar a sí mismo por error. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la hormona en cuestión y no regula los niveles de glucosa en la sangre. Y la gestacional es la que se da en mujeres embarazadas que nunca han sufrido esta afección.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Hasta el momento no existe una cura para un enfermedad metabólica como la diabetes. La recomendación de los profesionales de la salud es llevar un estilo de vida saludable en todos los sentidos.

Esto significa que una persona debe realizar actividad física con frecuencia y alimentarse de manera sana, incluyendo en la dieta la gran mayoría de alimentos de origen vegetal con índices glucémicos bajos y evitados los productos sintéticos cargados de azúcar y grasas dañinas.

Ahora bien, las personas que ya sufren diabetes deben mantener el mismo estilo de vida saludable para evitar los picos de glucosa. Asimismo, una de las dudas más grandes de los individuos con esta enfermedad es si pueden consumir un alimento como la avena, pues desconocen qué efectos podrían haber en el organismo.

Pues bien, la duda la resolvió la plataforma digital Dulces Diabéticos, la cual indicó que los diabéticos que ingieren avena con moderación tienen respuestas positivas.

La avena es un superalimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Existen estudios científicos que demuestran que el consumo habitual de avena puede incluso ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre y a reducir la cantidad de insulina necesaria en pacientes de diabetes tipo 2. No obstante, recordemos que no existen alimentos milagrosos o que curen la diabetes, únicamente nos ayudarán a controlarla. Lo más importante de la avena para la diabetes es consumirla dentro de una dieta sana y equilibrada”, afirma el sitio mencionado.

El portal recomienda algunas recetas para personas que sufren diabetes. Entre ellas resaltan las siguientes:

Galletas de avena y pasas.

Galletas de avena y chocolate (sin horno).

Crumble de fresas.

Turrón con avena y galletas.

Barritas de cereales.

Ya sea en agua o en leche, la avena es un alimento muy recomendado por los especialistas para comenzar el día. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Por último, cabe mencionar que algunos de los principales síntomas de la diabetes incluyen la micción con frecuencia, sed constante, heridas que tardan en sanar, fatiga y visión borrosa.