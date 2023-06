¿Qué le pasa al cuerpo si se toma una cerveza al día?

La cerveza es una de las bebidas más consumidas y reconocidas a nivel mundial, pero hay personas que no tienen un consumo moderado de la bebida alcohólica, que a largo plazo y con un consumo excesivo puede generar enfermedades en la salud del organismo, sin embargo, el consumo moderado y de manera ocasional puede generar ciertos beneficios para el cuerpo. Lo anterior no significa que las personas ya no deban consumir cerveza, sino que la ingesta no se realice todos los días de manera constante.

Si la persona consume cerveza de manera regulada y responsable, esta bebida, según explican estudios científicos, le puede contribuir a la disminución de enfermedades cardiovasculares. Hay que tener en cuenta que la cerveza aporta grandes cantidades de nutrientes como las proteínas, minerales, vitaminas y carbohidratos, además de mejorar la salud ósea debido a los ingredientes como el silicio y las propiedades antioxidantes que tiene presente en su contenido. Todo esto es posible solo si se mantiene una alimentación saludable y un consumo moderado de la bebida alcohólica.

Así mismo, como aporta beneficios, también contrae efectos negativos por la ingesta diaria y en exceso. Una de las principales consecuencias del consumo en exceso de la cerveza y en general de las bebidas alcohólicas es el aumento del riesgo de padecer enfermedades como la cirrosis o cáncer de laringe, esófago, boca, garganta, colón o hígado. Además del aumento considerable en sufrir hipertensión.

Por otro lado, ingerir cerveza en cantidades considerables puede generar un descontrol en el peso debido al aumento de calorías que puede terminar en obesidad, como afirma Infosalud en un estudio que afirma que el “riesgo más alto de obesidad se observó en hombres que bebía más de dos bebidas o 24 g de alcohol al día, con un 34% más de posibilidades de obesidad”.

Otra consecuencia que puede tener es entrar en depresiones, dependencia y en el peor de los casos en el alcoholismo. Y, finalmente, puede generar problemas estomacales debido al alcohol y al gas presente en la bebida que genera un aumento en la producción de ácido en el estómago, lo cual en el peor de los casos puede generar vómito o sangrados.

Consumo de licor en ayunas

Es muy frecuente escuchar, por ejemplo, que para que las personas no se emborrachen tan rápido deben evitar ingerir bebidas alcohólicas con el estómago vacío. Esto es cierto y científicamente tiene una razón lógica: ingerir alcohol con el estómago vacío hará que este sea absorbido de una manera más rápida por el intestino delgado, haciendo que llegue de manera más fácil a la sangre.

El nutricionista José Gallardo aclara cuáles son las consecuencias de beber alcohol en ayunas o con el estómago vacío. “Alrededor del 80 por ciento de la absorción de esta sustancia se produce en el intestino delgado, de forma bastante rápida”. Es decir, entre más vacío este el estómago, más rápido se absorberán las bebidas que se ingieran, llegando de manera más rápida al torrente sanguíneo.

Un estudio que se llevó a cabo en Suecia y que fue publicado por la revista científica Journal of Forensic Sciences aseguró que los picos de alcohol en la sangre se elevan cuando se ingieren estas bebidas en ayunas o con el estómago vacío, debido a que el alcohol se absorbe de manera más rápida, ya que el vaciado gástrico se empieza a producir de manera más rápida.

En medio de la investigación participaron diez hombres que ingirieron dosis moderadas de etanol, en una concentración de 0.80 g/kh en ayunas e inmediatamente después un desayuno que consistió en jugode naranja, yogur de frutas, dos sándwiches de queso, un huevo cocido y una taza de café con leche y azúcar.

Los pacientes se sintieron menos intoxicados cuando ingirieron las bebidas después del desayuno en comparación a cuando las consumieron con el estómago vacío. Además, la metabolización de las dosis de alcohol fue dos horas más corto después de que los participantes en el estudio desayunaron.