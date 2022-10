¿Qué pasa cuando no se usa hilo dental?

Sobre el uso del hilo dental, existen diferentes versiones. Algunos expertos señalan que sí es necesario y otros que no.

Las investigaciones que se han realizado sobre el tema aún no han dejado claro los efectos sobre la salud oral, específicamente en la prevención de enfermedades como periodontitis.

“En estudios clínicos pequeños, los investigadores descubrieron que el uso del hilo dental brindaba beneficios modestos. Por ejemplo, un análisis de 12 estudios bien controlados descubrió que el uso de hilo dental además del cepillado dental reducía la enfermedad de las encías leve, o gingivitis, significativamente más que solo el cepillado. Estos mismos estudios informaron que el uso de hilo dental sumado al cepillado podría reducir la placa luego de 1 a 3 meses mejor que solo el cepillado”, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

El Dr. Tim Lafolla, experto en salud dental de los NIH explica que a pesar de que no se haya realizado un estudio con una muestra de gran tamaño sobre el uso del hilo dental, no quiere decir que no sea efectivo. “Simplemente sugiere que llevar a cabo estudios de gran alcance para monitorear comportamientos sanitarios de cualquier tipo es difícil y costoso”, agrega el experto.

Por su parte, expertos en el cuidado bucodental indican que si no se observa sangrado en las encías al utilizar el hilo dental se deben continuar las visitas a un odontólogo cada seis meses.

Cada persona tiene características diferentes y hábitos de salud oral diferentes. Por eso, lo recomendable es consultar a un odontólogo, y teniendo en cuenta cada caso, sea quien brinde la asesoría profesional correcta sobre el uso del hilo dental.

¿Cómo cuidar los dientes?

Para evitar la aparición del sarro es importante tener una correcta higiene dental. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica algunas medidas para evitarlo:

Cepillarse mínimo dos veces al día. Es importante escoger un cepillo que no sea demasiado grande para el tamaño de la boca. Es importante escoger un cepillo que no sea demasiado grande para el tamaño de la boca. Los expertos recomiendan elegir un cepillo de dientes con cerdas suaves y redondeadas.

Utilizar cepillos eléctricos, ya que son mejor que los manuales.

Usar hilo dental al menos una vez al día. Es importante utilizarlo suavemente para no afectar las encías. Su uso ayuda a la prevención de la enfermedad periodontal.

Visitar al odontólogo al menos cada seis meses, para realizarse limpieza profunda de los dientes y examen oral, para conocer el estado de los dientes.

Se pueden hacer gárgaras con enjuague bucal para identificar las áreas donde hay acumulación de sarro.

Es importante evitar el consumo de comidas y bebidas azucaradas y comida chatarra. En caso de comer en horas de la noche, hay que cepillarse posteriormente. Medline Plus destaca que no se debe comer ni beber, excepto agua, después de cepillarse los dientes, al momento de dormir.

¡Cuidado con los dulces y los caramelos!

Los odontólogos insisten, especialmente a los padres, en evitar que los niños consuman demasiados dulces. Esta es una recomendación muy importante para evitar caries. Profesionales del cuidado de los dientes afirman: “Los caramelos azucarados y duros como una piedra que chupas durante un largo tiempo, o que rompes en pedazos con los dientes, hacen un hueco grave en el esmalte y ponen en peligro la salud de los dientes. Los caramelos están llenos de azúcar que se adhiere a los dientes y tarda un largo tiempo en disolverse, lo que expone a las encías y a los dientes al azúcar perjudicial”.

En lugar de comer este tipo de golosinas, se pueden reemplazar las meriendas con frutas u otro tipo de comidas saludables.