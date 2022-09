¿Qué pasa en el cuerpo si se come piña por la noche?

La piña es una de las frutas tropicales más populares. Su sabor dulce con notas ácidas y efecto refrescante la ha posicionado como un ingrediente infaltable en ensaladas de frutas, jugos, cócteles y preparaciones que potencian su sabor y características.

Así mismo, al consumo regular de piña se han asociado numerosos beneficios para la salud, teniendo en cuenta su riqueza nutricional. Por supuesto, para aprovechar mejor sus cualidades es recomendable complementar con hábitos de vida saludables, como el ejercicio y una alimentación equilibrada.

Como se recomienda su consumo, muchos se preguntan si la hora en la que se come la fruta puede afectar en el organismo. De acuerdo con el portal Mejor con Salud, esta puede saciar el hambre, ayudar a adelgazar, mejorar el tránsito intestinal.

No obstante, lo principal es que sea una porción moderada pues el exceso puede terminar en la ingesta de más calorías de las aconsejadas. No obstante, de acuerdo con el portal, la piña, además de ayudar a conjurar el hambre, regula el metabolismo luego de un día largo.

Uno de los principales beneficios de su consumo en la noche es que ayuda a conciliar el sueño más fácil. De acuerdo con el estudio Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers, publicado en National Library of Medicine, la piña puede ayudar a incrementar los niveles de melatonina en el cuerpo. Esta hormona desempeña un papel fundamental en la regulación del sueño.

En ese sentido, cuando se consume piña en las noches, se logrará mejorar la calidad del sueño, evitar el hambre y la ingesta de comidas muy grandes que puedan causar malestar intestinal. Ayudará a mejorar la digestión gracias a que es rica en fibra, además, al tener propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ayudará a evitar la hinchazón abdominal, algo que se da fácilmente al final de un día en el que no se ha comido saludablemente.

Esta fruta también funciona como un diurético natural que contribuye a eliminar toxinas y líquidos del cuerpo, así como ayuda a reducir el volumen corporal, ideal para quienes quieren bajar de peso.

“La piña tiene propiedades excelentes. Además de contar con un balance perfecto entre fibra y calorías; contiene enzimas, minerales, vitaminas esenciales y un alto porcentaje de agua”, señaló la doctora López Marín.

Por ejemplo, la piña contiene altas concentraciones de vitamina C, que es clave para reforzar el sistema inmunológico, un gran beneficio para cuidar el sistema inmune.

Por otro lado, las personas que sufren de mala circulación, también recibirán beneficios al consumir piña en las noches, especialmente después de un día ajetreado. Por lo general, la circulación de las piernas suele verse afectada por largas jornadas tras estar de pie. El consumo de esta fruta en la noche ayudará evitar las venas várices, entre otros problemas de circulación.

Todo esto gracias a que la piña es rica en bromelina, “un estudio realizado en Mangalyaan University India, que indica que la bromelina presente en la piña es una sustancia que tiene propiedades antitrombóticas y anticoagulantes”, destacó el portal Nuevas Evas.

Información nutricional por 100 gramos de piña