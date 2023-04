¿Qué pasa si se come piña todos los días de la semana?

La piña es una deliciosa fruta tropical, con un sabor único y también con grandes beneficios para la salud. Algunos de ellos consisten en aumentar la inmunidad, mejorar la salud ósea y ocular, ayudar en la digestión e incluso acelerar la pérdida de peso. Naturalmente, esta fruta contiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a curar la tos, los resfriados y acelerar la pérdida de peso.

De igual forma, es bien sabido que la piña tiene fama de ser un poderoso laxante natural, pues es rica en fibra, antioxidantes y bromelina, una enzima que al ser consumida en ayunas actúa como antiinflamatorio.

La piña fresca es rica en vitaminas, principalmente en vitamina C. Asimismo contiene vitaminas A, B1 y ácido fólico. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la doctora María de los Ángeles López Marín, directora médica en el Centro Médico Rusiñol en México, “las frutas son una parte esencial de la alimentación y deben incluirse en el menú diario, ya que el cuerpo humano necesita las vitaminas y minerales que estas proporcionan”.

Beneficios de la piña para la salud

La piña es conocida por ofrecer varios beneficios. Algunos de los más importantes son:

Aportar antioxidantes

La piña es una fuente rica de flavonoides, que desempeñan un papel importante en la lucha contra el estrés oxidativo en el cuerpo. También es rica en fenólicos, por lo que puede proporcionar una buena fuente de antioxidantes.

Aumentar la inmunidad

Esta fruta es rica en vitamina C (también conocida como ácido ascórbico) y consumirla todos los días puede ayudar a reducir las enfermedades y a estimular el sistema inmunológico, al acelerar la actividad de los glóbulos blancos en el cuerpo.

Esta fruta es rica en bromelina, por lo que también ayuda a prevenir, tratar enfermedades respiratorias y a reducir la flema y la acumulación de moco en las vías respiratorias.

La piña contiene aminoácidos que pueden absorberse con facilitad en el intestino. - Foto: Getty Images / Vladimir Vladimirov

Ayudar en la digestión

Un estudio realizado por Biotechnology Research International destacó que “la piña es la única fruta con bromelina, una enzima que ayuda a la descomposición de proteínas, convirtiéndolas en aminoácidos y péptidos que pueden absorberse con facilidad en el intestino delgado”.

Por lo tanto, comer piña fresca en todas sus formas con regularidad puede proteger a las personas de muchas afecciones de salud, como estreñimiento, diarrea y síndrome del intestino irritable. Este beneficio de la piña está relacionado con la presencia de bromelina en ella, lo que también ayuda a aumentar el volumen de las heces.

Eliminar infecciones

El sistema digestivo no es el único beneficiado por las propiedades curativas de la bromelina. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition and Metabolism demostró que “los niños que comen piña están más protegidos contra infecciones provocadas por virus y bacterias, ya que poseen una mayor cantidad de glóbulos blancos en su organismo”.

Por otra parte, un artículo de la revista médica In Vivo aseguró que los niños con infecciones sinusales se recuperaron más rápido después de la ingesta de bromelina. Los investigadores atribuyeron estos resultados a la estimulación de la respuesta inmune cuando se consume esta sustancia presente en esta fruta tropical.

Apoyar contra tratamientos de artritis

Es indispensable aclarar que consumir piña no puede curar la artritis. Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada por la Clinical Reumatology aseguró que “el alto contenido de la bromelina puede ser beneficiosos para los pacientes que padecen artritis, ya que esta enzima contiene propiedades antiinflamatorias y es muy eficiente para calmar el dolor que provoca esta enfermedad”.

Las propiedades de la piña evitan el desarrollo de cáncer. - Foto: Getty Images

La piña y su aporte al riesgo de cáncer

El cáncer es una enfermedad relacionada con el estrés oxidativo del cuerpo y la inflamación crónica. Estudios publicados en la National Library of Medicine indican que “la bromelina funciona como antioxidante que reduce la oxidación y que además combate la inflamación”.

Por último, otro estudio publicado en la misma entidad encontró que “la bromelina puede estimular al sistema inmune para que este produzca moléculas que hacen a los glóbulos blancos suprimir el crecimiento de las células cancerosas”.