Remedios caseros para combatir dolores abdominales

A la mayoría de las personas les ha dado dolor de estómago, o abdominal, sea por ingerir alguna comida pesada, por el alcohol, los cólicos menstruales o por indigestión general.

La indigestión es un dolor o malestar localizado en la parte superior del abdomen. Esta sensación suele describirse también como flatulencia, plenitud (saciedad), retortijones o ardor de estómago.

En concreto, la indigestión (dispepsia) es una sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre. Frecuentemente, se presenta durante o inmediatamente después de comer. Se puede sentir como: calor, ardor o dolor en la zona entre el ombligo y la parte inferior del esternón, según el portal especializado en salud, Medline Plus.

Jonathan Gotfried, médico de Lewis Katz School of Medicine at Temple University, señala que como la dispepsia suele ser una molestia imprecisa y de carácter leve, muchas personas no consultan con el médico hasta que se presenta durante un largo periodo de tiempo, ya sea de forma persistente o intermitente. A veces la dispepsia es más bien una sensación repentina y manifiesta (aguda).

Para quienes tienen problemas digestivos, es fundamental mantenerse hidratado. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Síntomas del malestar estomacal y la indigestión:

Mal aliento o con un olor ácido.

Hipo o tos.

Acidez o reflujo ácido.

Náuseas.

Distención abdominal.

Gases.

Eructos, que en ocasiones traen un líquido o restos de alimento con sabor amargo o descompuesto.

Remedios caseros

Agua

El cuerpo necesita agua para digerir y absorber eficientemente los nutrientes de los alimentos y las bebidas. Estar deshidratado hace que la digestión sea más difícil y menos efectiva, lo que aumenta la probabilidad de tener malestar estomacal.

En general, la División de Salud y Medicina (HMD) recomienda que: las mujeres beban aproximadamente 2.7 litros (l) o 91 onzas (oz) de agua al día y los hombres deben beber aproximadamente 3.7 l o 125 oz de agua al día

Cerca del 20 % de la misma provendrá de los alimentos, y el resto de las bebidas. Además, para la mayoría de las personas que quieren tener una buena figura, es necesario beber aproximadamente 8 tazas de agua al día o más.

Para quienes tienen problemas digestivos, es fundamental mantenerse hidratado. Los vómitos y la diarrea pueden causar deshidratación muy rápidamente, por lo que las personas con estos síntomas deben permanecer tomando agua.

Evitar acostarse

Cuando el cuerpo está en posición horizontal, es más probable que los ácidos estomacales regresen y suban, lo que causa la acidez.

Las personas con malestar estomacal deben evitar acostarse o ir a la cama por lo menos unas pocas horas, hasta que se les pase.

Quienes necesitan acostarse deben utilizar almohadas para apoyar la cabeza, el cuello y la parte de arriba del tórax, idealmente en un ángulo de 30 grados, según Medical News Today.

Tomar un baño de tina tibio o utilizar una bolsa de calentamiento

El calor puede relajar los músculos tensos y facilitar la digestión, tomar un baño de tina caliente puede ayudar a mejorar los síntomas del malestar estomacal.

También puede ser beneficioso aplicar una bolsa de calentamiento o compresa tibia en el estómago durante 20 minutos, o hasta que se enfríe.

Jengibre

El jengibre es un remedio natural común para el malestar estomacal y la indigestión.

Esta especia contiene químicos llamados gingeroles y shogaoles, que pueden ayudar a acelerar las contracciones estomacales. Esto puede mover más rápido en el estómago los alimentos que están causando la indigestión.

Los químicos en el jengibre también pueden ayudar a reducir las náuseas, los vómitos y la diarrea.

Las personas con malestar estomacal pueden probar agregando jengibre a sus alimentos o beberlo como té.

Menta

Además de mejorar el aliento, el mentol en la menta puede ayudar a:

Reducir los espasmos musculares en los intestinos.

Aliviar el dolor.

Prevenir vómitos y diarrea.

Las hojas de menta son apropiadas para el consumo, tanto cocidas como crudas. Tradicionalmente, las personas hierven las hojas de menta con cardamomo para hacer té.