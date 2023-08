Revelan cuál es la mejor hora para enviar un e-mail y el resultado no es del agrado de todos

Por supuesto, estos resultados no han sido del agrado de muchos, que no entienden por qué la gente no disfruta su tiempo libre en vez de estar enviando o leyendo mensajes del trabajo.

“Nuestras investigaciones muestran que no es ninguna medalla de honor estar mandando mensajes electrónicos a la gente fuera de las horas laborales y encima esperar una respuesta” , le dijo Russell a The Times .

En cuando al resultado de la encuesta de Axios, opinó: “Si la gente abre el mensaje en domingo, pero se estresa y se molesta tanto por eso que lo borra o no lo contesta, entonces quizá esa no es la hora más efectiva después de todo”.

Su trabajo, que se publicará próximamente en el Journal of Occupational and Organisational Psychology, muestra que “es claro que respetar los límites de contacto de la gente es muy importante para un buen clima laboral. Eso significa que si la gente no trabaja en domingo y sus colegas están conscientes de eso, entonces no se debería enviar mensajes ni esperar que estos sean respondidos”.