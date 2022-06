Riñones; así de debe consumir remolacha para desintoxicarlos

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los riñones son órganos que se encuentran debajo de las costillas, importantes para el cuerpo porque ayudan en la eliminación de desechos, entre ellos, la orina que pasa por los uréteres para llegar a la vejiga.

Así mismo, esta entidad indica que una de las funciones principales del sistema urinario es que contribuye en el equilibrio de las sales y los minerales en el torrente sanguíneo.

Siendo los riñones fundamentales para el cuerpo, algunas personas pueden sufrir de insuficiencia renal que se presenta cuando estos órganos dejan de funcionar, teniendo síntomas como picazón, calambres musculares, dolores de cabeza, dolores estomacales, entre otros.

Este problema de salud puede provocar afecciones como enfermedades cardíacas, presión arterial alta afectando los riñones, o quizá, el sistema óseo.

Aunque la insuficiencia renal puede complicar algunas funciones del cuerpo, el instituto enfatiza que una persona que tiene este problema puede llevar a cabo actividades físicas porque estas ayudan a fortalecer los huesos, los músculos y el corazón, permitiendo que fluya la sangre en el organismo.

Medium shot of smiling senior womens dance group practicing with spinning plastic hoops in backyard - Foto: Getty Images

Sin embargo, estos pacientes pueden tener dificultad para dormir, pues les resta energía. Entre tanto, es importante cumplir con las determinadas horas de sueño, ya que en ellas el cuerpo se restaura y el cerebro se renueva.

Por esto, aunque se recomienda consultar con un médico antes de llevar a cabo cualquier rutina para mejorar la calidad de vida, una baño antes de dormir, el menor consumo de cafeína y de bebidas alcohólicas, pueden reducir el insomnio.

Igualmente, como ya se mencionó, los riñones cumplen una función relevante y depende del cuidado que se les dé, porque así mismo, cumplirán sus funciones. Por esto, desintoxicar estos órganos puede contribuir en la prevención de enfermedades renales.

¿Cómo desintoxicar los riñones con remolacha?

La remolacha es un alimento rico en potasio, fibra, proteína y folatos, señala Mejor con Salud, por esto, el jugo de remolacha trae múltiples beneficios en el organismo, entre ellos, en la desintoxicación de los riñones.

Y para la pregunta, ¿cómo hacer jugo de remolacha? Estos son los pasos a seguir:

Quitar la piel de la remolacha. Agregar la remolacha y un vaso de agua en la licuadora. Licuar. Posteriormente beber.

No se recomienda incorporar ningún tipo de endulzante.

¿Cuáles son los beneficios de la remolacha?

La remolacha es una alimento rico en vitamina C y ácido fólico que como ya se mencionó, contribuye en la salud del cuerpo, entre esto, por contener betanina puede combatir las células cancerígenas.

Así mismo, el portal de salud Cuerpomente señala que el consumo del zumo de este alimento, ayuda a regular la presión arterial absorbiendo el colesterol, ya que es rico en fibra.

Además, sus antioxidantes contribuyen en mejorar la visión y específicamente la retina. También es rica en hierro, y es por esto, que ayuda a prevenir y combatir la anemia que es un problema en el cuerpo porque este no tiene los suficientes glóbulos rojos que necesita.

De igual manera, de acuerdo con Tua Saúde, el consumo de este alimento ayuda al envejecimiento prematuro por sus vitaminas A y C siendo estas antioxidantes.

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para prevenir los cálculos renales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Entre la lista de beneficios que trae el consumo de remolacha, se encuentra la prevención de problemas en el hígado como cáncer.

El consumo diario de este alimento no genera perjuicios en la salud, explica Cuerpomente, sin embargo, las personas con tendencia a tener “piedras de oxalatos en el riñón” no se les sugiere ingerirla frecuentemente.

Cabe recordar que por sus pigmentos rojos, al evacuar tanto la orina como las heces tienden aparecer rojas temporalmente.