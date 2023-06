Rostro cansado y envejecido: los trucos caseros más efectivos para revitalizarlo

Algunos remedios naturales ayudan a mejorar el aspecto de la piel del rostro. No obstante, es recomendable consultar previamente con un especialista.

La piel es el órgano externo más grande del cuerpo humano y su principal función es protegerlo de factores externos, por ejemplo: bacterias, químicos y los cambios de temperatura, según describe la enciclopedia médica MedlinePlus.

En vista de que la piel se expone constantemente a agentes externos, principalmente en el área del rostro, es normal que a medida que avanza el tiempo sufra ciertos cambios. A esto se suma el envejecimiento natural, el cual deriva en la aparición de arrugas, manchas y resequedad.

De igual modo, el envejecimiento también provoca que la piel se torne más delgada y pierda grasa, volviéndola menos suave y lisa. Por supuesto, estos cambios son notorios a simple vista, de manera que la apariencia puede tener algunas alteraciones con las que algunas personas suelen sentirse incómodas.

Sin embargo, la apariencia de un rostro cansado y envejecido también puede decir muchas cosas sobre el estado de salud de la persona. En ese orden de ideas, la preocupación no debería ser únicamente estética y, en caso de que se sumen síntomas extraños, lo mejor es acudir a un especialista médico para evaluar la situación.

Al estar expuesta al entorno, la piel puede sufrir varias alteraciones. - Foto: Getty Images

Ahora bien, una vez el profesional de la salud descarte cuadros de gravedad, vale la pena direccionar la atención hacia estrategias para recuperar la buena salud y apariencia de la piel.

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para beneficiar el estado de la piel. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Las mascarillas caseras brindan diversos beneficios a la piel. - Foto: Getty Images

Trucos caseros para revitalizar el rostro

La revista Mejor con salud reseña algunos remedios naturales para cuidar el cutis. En primer lugar, destaca la importancia de la alimentación, pues la calidad de la comida ingerida puede verse reflejada en la apariencia de la piel.

Un artículo titulado ‘Dieta en dermatología: perspectivas actuales’, publicado en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que la deficiencia de nutrientes puede afectar no solo el estado de la piel, sino también su apariencia.

“Muchos nutrientes son esenciales para la vida, y una cantidad adecuada de nutrientes en la dieta es necesaria para proporcionar energía, construir y mantener los órganos del cuerpo, y para diversos procesos metabólicos. El papel de los alimentos en la inducción de diversos trastornos de la piel y enfermedades de la piel que conducen a deficiencias nutricionales es bien conocido”, resume el artículo en su introducción.

Respecto a qué comer para mantener una piel saludable, la Sociedad Española de Dermatología anota que “la hidratación, seguir una dieta saludable y tener hábitos de vida sanos” son algunas de las claves para lograrlo.

En tal virtud, recomienda la ingesta de los siguientes alimentos:

Frutas y verduras.

Cereales integrales.

Legumbres.

Frutos secos.

Semillas.

Proteína animal.

Una alimentación saludable también contribuye con el buen estado de la piel. - Foto: Getty Images

Cuidado con los factores externos

La piel es la primera capa de protección del cuerpo, pues está constantemente expuesta a elementos del entorno, como el clima.

“Según el clima de la zona en que vivamos deberemos proteger la piel de una manera u otra así como evitar las situaciones extremas. Si es un clima seco, daremos mucha importancia a la hidratación diaria de la piel. Sin embargo, si es una zona de mucha radiación solar, deberíamos evitar las horas de máxima exposición, así como usar sombrero y protección”, sostiene Mejor con salud.

Otra recomendación es bastante sencilla y tiene que ver con la hidratación. La fuente consultada sugiere beber entre 1,5 o 2 litros de agua a lo largo de todo el día, de manera que no solo la piel se beneficiará, sino también el organismo en general.

La aplicación de cremas y mascarillas es una práctica común en el cuidado de la piel. - Foto: Getty Images

Hábitos clave para un cutis saludable

El citado portal relaciona tres hábitos indispensables para mantener una buena apariencia en la piel del rostro, evitando que se vea cansado o envejecido de manera prematura:

1. Limpieza: es importante limpiar diariamente la piel, especialmente si se ha usado maquillaje. Un baño con agua fría ayuda a retirar la suciedad que se acumula en el rostro durante la jornada. Así mismo, el aceite de almendras es una buena opción para aplicar antes de dormir y así hidratar el cutis durante la noche.

2. Exfoliación: la exfoliación consiste en la limpieza de las células muertas de la piel para regenerarla y mantenerla limpia y tersa. El citado portal recomienda usar azúcar una o dos veces a la semana.

3. Hidratación: este punto es aún más importante para quienes tienen la piel seca. Para hidratarla, estas son algunas opciones populares: