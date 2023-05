Secretos de Harvard: Estos son los ocho consejos imprescindibles para fortalecer el aprendizaje

Hay cientos de métodos para mejorar la concentración y el aprendizaje. Desde cambiar los hábitos hasta llevar a cabo actividades fuera de la rutina; la variedad de consejos no se puede contar. En todo ese cúmulo de recomendaciones, están las de la Universidad de Harvard.

Unos cuantos años atrás, los psicólogos Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel escribieron la obra Make it stick: The Sciencd of Succesful Learning, la cual recopiló una serie de consejos para potenciar al máximo el estudio. Según los autores, hay muchos métodos que aparentan ser fructíferos, pero puestos en marcha son contraproducentes para los estudiantes.

En primer lugar, señalan que el aprendizaje más complejo y duradero proviene de la autoevaluación, la puesta en marcha de dificultades en el camino, retornar temas que caen en el olvido e intercalar la práctica de una habilidad con aprender. A modo general, estos son los consejos. Sin embargo, la obra se encarga de profundizar en este asunto.

Al aprender, no se hace nada con releer si no se pone en marcha la perspectiva analítica y crítica. - Foto: Getty Images

Los autores señalan que el primer método es romper con el paradigma que releer es una estrategia eficaz. En realidad no es así, debido a que genera en los aprendices una confianza de mentira, dado que ellos piensan que por haber releído varias veces tienen certeza de lo aprendido. Sin embargo, esta práctica conlleva a malinterpretaciones y memorizar sin analizar de forma automática. El punto de partida es sacar de la cabeza ese mito.

Posteriormente, el libro expone que “para aprender, recuperar”. ¿Qué quiere decir esto? Los psicólogos consideran que la práctica de la recuperación consta de aulas auténticas. Es decir, no hay que esforzarse con horas extensas de estudio, por el hecho que el cansancio pasará factura y no se logrará cumplir el objetivo. Por medio del estudio con estudiantes escolares, comprobaron que quienes tenían mejores calificaciones gozaban de espacios de recuperación luego de estar en clase.

El tercer método eficaz es la mezcla del aprendizaje con la práctica. Los autores plantean dos estrategias sólidas para estudiar: Espaciado e intercalado. Ambas corresponden a la necesidad de espaciar o reorganizar los conceptos que se van a poner en marcha. El propósito de esto es no quedarse solamente con haber aprendido algo nuevo, sino contar con un factor analítico que conlleva a poner a prueba lo aprendido, para que tenga un sentido.

El descanso es importante para no saturar al cuerpo y retener lo aprendido. - Foto: Getty Images

Adicionalmente, los investigadores comprobaron que hay que aceptar las dificultades del proceso, sacándoles provecho y no verlos como un obstáculo. Contrariamente a la creencia popular, cometer errores durante la recuperación es fructífero para el aprendizaje, debido a que ayuda a reforzar las falencias con mayor claridad.

El quinto capítulo de la obra señala que hay que evitar las ilusiones del saber. Este concepto hace referencia a tener certeza de la eficacia de los métodos empleados, para no hacer en resultados irreales que no ocurrirán y, por el contrario, el tiempo dispuesto será en vano. Los psicólogos encontraron que varios estudios revelan que los estudiantes caen en estrategias sin fundamento, lo cual genera una pobre metacognición y baja autoevaluación.

Posteriormente, el sexto consejo va relacionado con “ir más allá de los estilos de aprendizaje”. La visión de los investigadores radica en que no hay un método de aprendizaje único. En ese orden de ideas, indican que las metodologías respaldadas con evidencias científicas deben ser complementados mutuamente, sin exceder en la cantidad y tampoco ponerla encima de la calidad.

Poder enseñar lo aprendido es un gran método para poner en marcha en la práctica lo aprendido. - Foto: Getty Images

La penúltima recomendación es aumentar las habilidades. Un método se destaca por el crecimiento que genere y la capacidad de aprendizaje que alcance. Por lo tanto, la motivación es fundamental para no ver el proceso como una obligación, sino como algo que logre grandes metas. El resultado de esta metodología será la formación de una rutina enfocada a esto que perdurará con el tiempo.

Finalmente, la última sugerencia expuesto por los psicólogos es tener la capacidad de enseñarle lo aprendido al resto, para que se convierta en una cadena de conocimiento. Por lo tanto, también brindan unos pocos consejos para exponerle a otro lo que se ha aprendido.