Semilla que elimina el mal aliento en minutos

El aliento “es el olor del aire que usted exhala por la boca. El aliento desagradable comúnmente se denomina mal aliento o halitosis. El mal aliento usualmente está relacionado con una mala higiene oral. No lavarse los dientes o no usar hilo dental regularmente hace que compuestos de azufre sean liberados por las bacterias en la boca. Algunos trastornos producirán aliento con olores distintivos”, precisa Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.