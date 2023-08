Té con orégano y canela para desinflamar rápidamente el vientre; así se prepara

Síndrome del intestino irritable (SII)

Deglución de aire

Gases intestinales

El gas intestinal es aire acumulado en el tubo digestivo o el intestino, no solo causado por el consumo de cierto tipo de comidas, sino también por hábitos que pueden provocarlos, como hablar mientras se come, beber líquidos con gas e incluso mascar chicle, manifiesta MedlinePlus.

Este tipo de gases cuando se expulsan por la boca se llama eructos; mientras que cuando salen por el ano, flatulencias, menciona el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).