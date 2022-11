Té de tomillo para eliminar parásitos, lombrices y reducir la hinchazón: así se prepara

Aunque algunas personas con infección por parásitos no presentan síntomas, las señales de alarma incluyen diarrea y anemia.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, la infección por parásitos es causada por el nemátodo Trichuris trichiura. Esta infección es común y, por lo general, afecta principalmente a los niños.

Si bien la mayoría de personas con infección por parásitos no presenta síntomas, es importante prestar atención a algunas señales que pueden advertir que algo no está bien a nivel intestinal. Por ejemplo, una infección grave puede derivar en diarrea con sangre, anemia ferropénica e incontinencia fecal.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Ahora bien, el nemátodo es solo uno de los parásitos que pueden afectar al humano. la fuente consultada destaca que estos seres vivos “varían en tamaño, desde muy pequeños organismos unicelulares llamados protozoarios, hasta gusanos que pueden observarse a simple vista”.

De igual manera, anota que los parásitos se pueden contraer por medio de los alimentos o el agua contaminada, la picadura de un insecto o por incluso por contacto sexual.

En vista de que el riesgo de contraer algún tipo de parásito permanece latente, la prevención es la mejor herramienta. A menudo, el tratamiento incluye medicamentos para eliminar la infección.

Tomillo para eliminar parásitos

Según reseña el portal especializado en salud Cuerpomente, el tomillo es una planta cuyas propiedades podrían ser efectivas para eliminar los parásitos intestinales. Sin embargo, es pertinente mencionar que los recursos ofrecidos por la medicina tradicional no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Asimismo, su uso no sustituye bajo ningún concepto el tratamiento médico.

Dicho esto, el citado portal menciona que “el aceite esencial de tomillo tiene diferentes composiciones según el tipo de planta, pero se basa siempre en el timol y el carvacrol. Además, contiene taninos, saponósidos, flavonoides y ácidos fenólicos (caféico y rosmarínico)”. En esa línea, destaca que el tomillo posee cualidades antisépticas, antiinflamatorias, antiparasitarias y antifúngicas. Además, incluye propiedades expectorantes.

Cuerpomente detalla los siguientes beneficios para la salud asociados al tomillo:

Ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y otras afecciones respiratorias y alérgicas.

Facilita la digestión.

Contribuye a reducir la hinchazón abdominal y evita los gases.

Favorece la eliminación de parásitos intestinales como las lombrices.

Alivia el dolor.

Los parásitos intestinales pueden generar síntomas como diarrea, estreñimiento y cambio de color en las heces. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo usar el tomillo?

Como es usual en la medicina naturista, sus ingredientes activos tienen múltiples maneras de uso. El tomillo, por ejemplo, puede ser aprovechado de manera tópica, preparando una decocción concentrada o como infusión en caso de querer consumirlo.

Vale recordar que el tomillo también suele ser usado en la gastronomía como especia para sazonar una gran variedad de platillos.

Infusión de tomillo

Para la preparación de este té, Cuerpomente explica que se deben mezclar cuatro partes de salicaria por una de tomillo, malvavisco, rosal silvestre y anís verde.

El procedimiento consiste en hervir una cucharada sopera por cada taza de agua durante tres minutos. Pasado este tiempo, se deja reposar durante otros diez minutos. Para suavizar el sabor de esta infusión se puede agregar un toque de miel o estevia.

Aunque tradicionalmente se asocia el tomillo con múltiples beneficios para el organismo, en este caso, para la eliminación de parásitos, sus efectos no cuentan con respaldo científico. En tal virtud, es recomendable consultar con un médico antes de intentar cualquier tratamiento de esta naturaleza.

Para prevenir eventuales infecciones por parásitos, MedlinePlus aconseja lavar siempre -y muy bien- las manos antes de manipular los alimentos. El lavado minucioso de los alimentos también contribuye a prevenir el desarrollo de parásitos en el intestino.