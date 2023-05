Té para mejorar la salud: el elixir nocturno que aumenta la circulación y alivia el insomnio

El romero es una planta cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, es rica en compuestos flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le proporcionan sus propiedades antioxidantes, según información del portal de salud y bienestar Tua Saúde.

Pero hay dos características que llaman la atención y que va dirigida para aquellas personas que no pueden conciliar el sueño en las noches o tienen problemas de circulación.

La página web mencionada dice que la ingesta de este producto mejora el funcionamiento cerebral; por eso, algunos profesionales de la salud recomiendan consumirlo en momentos y periodos de estrés.

El té de romero es perfecto para conciliar el sueño - Foto: Getty Images

El portal Cuerpo y Mente, también coincide en ese concepto y lo caracteriza por ser un estimulante circulatorio, puesto que su consumo facilita la irrigación sanguínea en el cerebro.

En ese sentido para quienes sufren de insomnio, estrés, ansiedad, entre otros padecimientos relacionados, es recomendado su consumo en las noches para así tener un descanso placentero, gracias a sus cualidades relajantes.

Además, debido a sus propiedades antiplaquetarias, tomar una infusión de romero contribuye considerablemente a tener una mejor circulación sanguínea y así también evitar la formación de trombos.

Más beneficios de consumir té de romero

Mejora la digestión

El medio recomienda consumir este té luego del almuerzo o la cena, ya que garantiza que los alimentos se digieran de una mejor manera, combatiendo la acidez y la acumulación de gases en el sistema digestivo.

Tomar un té de romero ayuda a calmar esos dolores de estómago causados por la mala digestión - Foto: Getty Images

Antibiótico natural

El romero tiene propiedades nutricionales que sirven para tratar afecciones como: infecciones urinarias; además, combate las bacterias que ocasionan el vómito y la diarrea. Cabe mencionar, que el consumo de este té no reemplaza los medicamentos que receta el profesional de la salud para tratar dichas afecciones.

El té de romero tiene propiedades diuréticas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tiene propiedades diuréticas

Esta bebida se usa de manera frecuente en planes de alimentación para bajar de peso, ya que evita que el cuerpo acumule o retenga líquidos. “Este té aumenta la producción de orina, estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas, mejorando la salud”.

Un cabello saludable

El romero es una de esas hierbas aromáticas que es útil para la cocina, pero también es usada para tratamientos cosméticos, debido a sus beneficios y propiedades que también se pueden aprovechar para lucir una melena saludable y sedosa. Según el portal de salud y belleza Gastrolab, el romero ayuda a proteger el cabello y a estimular su crecimiento; además, esta hierba dilata los vasos sanguíneos, ocasionando que la irrigación en los folículos pilosos del cabello mejore y esto permite que el pelo se nutra de forma adecuada.

El agua de romero ayuda a la buena salud del cabello. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Desintoxica el hígado

Cuando se consume grasa de manera desmedida o se come bastante cantidad de alimentos, esta bebida garantiza liberar al sistema digestivo de la indigestión; sin embargo, no hay que abusar de lo que se come, ya que esto puede generar complicaciones para la salud como elevar los niveles de colesterol o triglicéridos. Cabe mencionar que los pacientes que sufran de enfermedades hepáticas deben consultar con el médico antes de ingerir esta bebida.

Esta planta cuenta con la capacidad de regular la glucosa y aumentar los niveles de insulina en la sangre. - Foto: Getty Images

Regula los niveles de azúcar en la sangre

Esta planta cuenta con la capacidad de regular la glucosa y aumentar los niveles de insulina en la sangre. Cabe aclarar que la ingesta de esta bebida no reemplaza los medicamentos prescritos para esta enfermedad y quien padece de esta debe llevar un plan de alimentación adecuado para evitar que el azúcar en la sangre se eleve de manera desproporcional.