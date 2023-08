Tomate verde: así se puede consumir para bajar la glucosa y combatir la diabetes

El tomate, aunque suele acompañar a otros vegetales dentro de una ensalada, no es un vegetal sino una fruta. Este es un producto muy versátil, ya que no solo puede acompañar una ensalada, sino que se le puede añadir a un sandwich, a unos huevos y además son cruciales a la hora de preparar un guiso.

Esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C, por ende es ideal para fortalecer el sistema inmune y para ayudar a que el organismo pueda absorber el hierro de otros productos o alimentos. Además, suele ser empleado para preparar diversas mascarillas de origen natural para mejorar la apariencia y el aspecto de la piel del rostro.

Sin embargo, no solo existe el tomate que suele usarse para guisos o ensaladas, también está el tomate verde que suele usarse en otro tipo de preparaciones. Un reciente estudio publicado en el Journal of Food Biochemistry reveló que incluir el tomate verde en la dieta de una persona con diabetes puede ayudar en su proceso de recuperación. Es importante mencionar que la ingesta de esta fruta no reemplaza las recomendaciones dadas por el profesional que le está dando manejo a la afección, ni los medicamentos en dado caso de que hayan sido formulados.