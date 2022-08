Tratamiento casero para aliviar la tendinitis en el hombro: así se puede realizar

La tendinitis en el hombro frecuentemente es causada porque los tendones del manguito, ubicado en esa zona; se irritan demasiado o se dañan, según explicó la organización Ortho Info, agregando que este tipo de dolores puede presentarse cotidianamente en personas de edad media, así como en atletas.

“El dolor en el manguito de los rotadores con frecuencia provoca inflamación y sensibilidad en la parte frontal del hombro. Es posible sentir dolor y rigidez al levantar el brazo. También se puede tener dolor al bajar el brazo desde una posición elevada”, afirma el portal mencionado, haciendo referencia a los síntomas que se pueden presentar al tener una tendinitis en el hombro, y asegura que frecuentemente los pacientes no asisten al médico por este tipo de dolencias.

Así entonces, la tendinitis en el hombro se puede diagnosticar si la persona tiene dolores repentinos al elevar o estirar el brazo afectado, si el dolor persiste a pesar del reposo del paciente, o si este se extiende desde el lado frontal del hombro hasta la parte lateral, explica el portal y adiciona que para los atletas, esta molestia se da al intentar levantar los brazos por encima de la cabeza.

Sin embargo, a esta se pueden sumar otras razones. La molestia también se puede presentar por artritis en la articulación del hombro, espolones óseos en esta zona, fracturas de los huesos, dislocación o separación y síndrome del hombro congelado que ocurre cuando los músculos, los tendones y los ligamentos que se encuentran dentro del hombro se ponen rígidos y hacen que el movimiento sea difícil y doloroso.

El dolor también puede ser causado por una lesión de los tendones cercanos, como los músculos bíceps de los brazos, desgarros de los tendones del manguito rotador y mala postura del hombro.

Si bien la recomendación de los especialistas es que cuando esta molestia se presente se acuda al médico para iniciar un tratamiento adecuado, hay algunos remedios caseros que pueden ayudar a mitigar el dolor generado en esta zona.

Cataplasma de romero: Esta planta es utilizada para aliviar dolores reumáticos, según el portal Mejor con Salud. Se puede preparar una mezcla que puede ser usada como cataplasma. Se añade una taza de hojas de romero y media cucharadita de aceite de clavo a una taza de aceite vegetal y se pone a hervir durante 20 minutos. Luego se deja enfriar y se cuela con una gasa, se puede guardar y aplicar utilizando un paño o un algodón. Puede ponerse en la zona afectada tres veces al día.

Pimienta de cayena: Esta puede ayudar a desinflamar y quitar el dolor del hombro. Se puede hervir un cuarto de taza de vinagre y añadir pimienta de cayena hasta formar una pasta, la cual se extiende sobre una venda, que se aplica como cataplasma luego de poner aceite de oliva sobre la piel del hombro. Se recomienda dejarlo durante dos horas y luego lavar con suficiente agua los residuos que puedan quedar de pimienta.

Masaje con limón: Este fruto es recomendado para los dolores generados por la artritis y por ello puede ser una buena alternativa para aliviar el dolor del hombro. Se puede calentar medio limón y realizar masajes con el mismo en la zona afectada, indica Mejor con Salud.

Además de estos remedios caseros, el portal Mayo Clinic recomienda un tratamiento para ayudar a acelerar la recuperación en los distintos casos de tendinitis, el cual está descrito paso a paso a continuación:

Reposo: Se deben evitar las actividades que incrementan el dolor o la hinchazón, no se debe intentar trabajar ni jugar cuando se sienta el dolor. El descanso es esencial para que sane el tejido. No obstante, lo anterior no significa que se tenga que hacer reposo absoluto en cama, se pueden llevar a cabo otras actividades y ejercicios que no ejerzan presión en el tendón lastimado. Los pacientes con tendinitis podrían tolerar bien practicar natación y ejercicios acuáticos.

Hielo: Para disminuir el dolor, los espasmos musculares y la hinchazón, se recomienda aplicar hielo en la zona lastimada durante hasta 20 minutos varias veces al día. Las bolsas de hielo, el masaje con hielo o los baños con agua helada pueden ayudar. Para el masaje con hielo, se congela un vaso de icopor –unicel– con agua para que la persona pueda sostenerlo al aplicarse hielo directamente en la piel.

Elevación: Si la tendinitis está afectando la rodilla, se debe elevar la pierna afectada por encima del nivel del corazón para ayudar a reducir la inflamación.