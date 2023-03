Tres batidos naturales para limpiar los riñones

Evitar el consumo del alcohol, pero si se bebe, es mejor hacerlo con moderación, lo que quiere decir beber no es intoxicarse (o embriagarse) y que no se consuma más de un trago al día si se es una mujer y no más de dos tragos si se es un hombre. Un trago se define como 12 onzas (350 mL) de cerveza, 5 onzas (150 mL) de vino o 1.5 onzas (45 mL) de licor fuerte.