Tres infusiones naturales para combatir la anemia

La anemia es una enfermedad en la que el organismo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Si dichos glóbulos no están saludables, no pueden transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo.

Lo anterior, puede hacer que las personas se sientan cansadas y débiles, pues no se transporta un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo, según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

La entidad también explica que existen diversos tipos de anemia, cuya causa varía según el caso. Además, puede ser temporal o prolongada y varía de leve a grave. Incluso, hay personas que padecen la afección, pero no experimentan sus señales.

Solo el médico puede determinar lo que realmente necesita cada persona para combatir la anemia. Así mismo, tras consultar a un especialista, es posible ayudar a reducir la anemia con el consumo de algunas infusiones naturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el portal especializado Mejor con Salud listó algunas plantas medicinales con las que es posible preparar este tipo de bebidas y que, gracias a sus compuestos, contribuyen a mejorar la anemia:

La anemia suele presentarse por insuficiencia de hierro. - Foto: Getty Images

Infusión de menta: esta no solo es conocida por sus beneficios para combatir la anemia y aportar hierro, sino porque además acelera el proceso digestivo y reduce la pesadez.

Infusión de hinojo: “esta planta reduce la pérdida de hierro y previene los cuadros anémicos que pueden desarrollarse durante la gestación”, asegura Nutrición y Famarcia , pero advierte que se deben evitar presentaciones en altas concentraciones como los aceites esenciales de hinojo.

Infusión de romero: al ser una planta rica en hierro, el romero es una excelente opción para algunos casos de anemia, supliendo la falta de hierro, así como al ser una planta rica en hierro, el romero es una excelente opción para algunos casos de anemia, supliendo la falta de hierro, así como también mejora los trastornos asociados al sistema circulatorio como es el caso de la trombosis.

Para preparar cada una de las infusiones mencionadas se debe pone a hervir una taza de agua, una vez comience a hervir, se agrega una cucharada de la planta escogida. Después, se baja del fuego, se tapa y se deja reposar unos minutos. Se sirve y se consume, preferiblemente, sin azúcar.

El cansancio y la fatiga pueden ser un síntoma de anemia. - Foto: Getty Images

Además del consumo de las infusiones mencionadas, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, existen algunos alimentos que combaten la anemia. Algunos de ellos son:

Naranjas y limones: estos dos frutos cítricos son ricos en vitamina C, un nutriente esencial para la absorción de hierro en el organismo. Lo ideal es consumir estas frutas de forma natural o prepara en jugo para consumirlo en ayuno. Además, estos dos frutos cítricos son ricos en vitamina C, un nutriente esencial para la absorción de hierro en el organismo. Lo ideal es consumir estas frutas de forma natural o prepara en jugo para consumirlo en ayuno. Además, estas frutas eliminan las toxinas del organismo y ayudan a la depuración del hígado.

Ciruelas: gracias a su elevado contenido de hierro, favorece el incremento de los niveles de hemoglobina en sangre, una proteína que compone los glóbulos rojos y es la que permite que el oxígeno llegue a todas las partes del cuerpo. Cabe mencionar que, cuando la hemoglobina es baja, es normal que una persona se sienta cansada y débil, por lo que consumir ciruelas frescas de forma natural o en jugos puede aumentar la energía y las defensas del organismo.