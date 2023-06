Los azúcares que se ingieren con los alimentos son transformados por el metabolismo en glucosa y esta se desplaza a través del torrente sanguíneo hasta alcanzar las células de diferentes tipos de tejidos, proporcionando la energía que necesitan para funcionar, de acuerdo con el Grupo Sanitas de España.

Además, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que cuando la glucosa en sangre sube, le indica al páncreas que libere insulina, una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía.

La insulina es una hormona, producida por el páncreas, que ayuda a controlar la glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images

No obstante, cuando se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez.

Por ello, la glucosa en sangre se mantiene elevada, pero el portal Mejor con Salud reveló tres jugos naturales para bajar la glucosa en la sangre en tiempo récord:

1. Naranjas, arándanos y jengibre: licuar dos naranjas; ½ taza de arándanos; ½ taza de leche de soja y una cucharada de raíz de jengibre rallada.

2. Papaya y fresas: licuar seis fresas maduras; una taza de agua; 1/2 papaya y cinco cucharadas de yogur natural.

3. Espinacas y pepino: licuar ½ pepino; seis hojas de espinacas; una manzana verde y un vaso de agua.

Algunos jugos naturales, sin aditivos más que el agua, actúan formidablemente en el organismo. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Niveles de azúcar en la sangre

Medline Plus, explicó que para las personas con diabetes tipo 1, la Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda las siguientes metas de azúcar en la sangre.

Antes de las comidas, el azúcar en la sangre debe ser:

De 90 a 130 mg/dL (5 a 7.2 mmol/L) para adultos.

De 90 a 130 mg/dL (5 a 7.2 mmol/L) para niños de 13 a 19 años de edad.

De 90 a 180 mg/dL (5 a 10 mmol/L) para niños de 6 a 12 años de edad.

De 100 a 180 mg/dL (5.5 a 10 mmol/L) para niños menores de 6 años de edad.

Los pacientes con niveles elevados de glucosa, deben prestar atención a su alimentación para controlar la enfermedad. - Foto: Getty Images

Después de las comidas (1 a 2 horas después de comer), el azúcar en la sangre debe ser:

Menos de 180 mg/dL (10 mmol/L) en los adultos.

A la hora de acostarse, el azúcar en la sangre debe ser:

De 90 a 150 mg/dL (5 a 8.3 mmol/L) para adultos

De 90 a 150 mg/dL (5 a 8.3 mmol/L) para niños de 13 a 19 años de edad

De 100 a 180 mg/dL (5.5 a 10 mmol/L) para niños de 6 a 12 años de edad

De 110 a 200 mg/dL (6.1 a 11.1 mmol/L) para niños menores de 6 años de edad

Para las personas con diabetes tipo 2, la Asociación Estadounidense para la Diabetes recomienda las siguientes metas de azúcar en la sangre:

Antes de las comidas, el azúcar en la sangre debe ser:

De 70 a 130 mg/dL (3.9 a 7.2 mmol/L) para adultos.

Después de las comidas (1 a 2 horas después de comer), el azúcar en la sangre debe ser:

Menos de 180 mg/dL (10 mmol/L) para adultos.

Finalmente, hay que señalar que la Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda exámenes de detección de la diabetes para la mayoría de los adultos a partir de los 45 años y en especial aconseja que se realicen exámenes de detección de la diabetes antes de los 45 años si se tiene sobrepeso y si se tienen factores de riesgo adicionales para la prediabetes o la diabetes tipo 2.