Trucos efectivos para que crezca la barba rápido

Sin embargo, hay quienes no cuentan con esta misma característica, presentando ausencia de vello facial en esta zona del cuerpo. Muchos añoran que crezca pelo en sus rostros, por lo que acceden a opciones fáciles y prácticas que ayuden en el proceso.

De acuerdo con lo que se detalló en un artículo que publicó el National Library of Medicine, los genes de cada hombre son heredados y determinan el grosor, distribución y densidad que tendrá la barba, en caso de que crezca. Si sus padres no tenían este rasgo, posiblemente no suceda o sea escaso.