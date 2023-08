¿Una mujer se puede lavar el cabello si está teniendo su periodo?

Esta sangre es la que alimentaría la formación del feto en dado caso que la mujer esté embarazada, pero si esto no ocurre, este fluido debe salir del útero, ya que, de no salir, podría calcificarse (es decir, volverse algo sólido) y ello ocasionaría daños en el mismo.

Durante este periodo las mujeres claramente no pasan los mejores días del mes, por lo que surgen diferentes mitos sobre qué es bueno hacer y qué no mientras se termina ‘la regla’. Uno de estos mitos que se a instalado entre muchas mujeres es el que afirma que no es bueno lavarse el cabello durante estos días, ¿pero realmente es así?