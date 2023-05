Vientre hinchado: la fruta que ayuda a desinflamar el abdomen y depurar el organismo

Es bien sabido que la piña tiene fama de ser un poderoso laxante natural, pues es rica en fibra, antioxidantes y bromelina, una enzima que al ser consumida en ayunas actúa como antiinflamatorio.

De acuerdo con un estudio publicado por la Kerala Agricultural University, “la tiamina es una de las vitaminas del complejo B que ayuda a acelerar el metabolismo mediante la conversión de carbohidratos en energía, aunque claro, también influye mucho que tengas un estilo de vida activo para que puedas ver resultados efectivos”.

La piña es rica en antioxidantes, al igual que su cáscara. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros beneficios de la piña

1. Es una gran fuente de nutrientes

“Comer piña aporta una variedad de nutrientes indispensables para mantenernos saludables como: calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, tiamina, riboflavina, folato, vitamina B6, magnesio, potasio, betacaroteno y otros antioxidantes, carbohidratos y manganeso”, así lo describió la FoodData Central of United States Department of Agriculture.

2. Es una fruta diurética y desintoxicante

De acuerdo con un estudio publicado por Mangalayatan University, en la India, “la piña ayuda a eliminar las toxinas y desechos que quedan en el cuerpo a consecuencia de una mala alimentación, además, la bromelina de la piña también reduce el dolor y la inflamación abdominal”.

3. Fortalecer el sistema inmune

“Gracias a su alto contenido en vitamina C, vitamina B2 y manganeso, consumir piña frecuentemente ayuda a fortalecer el sistema inmune para evitar agentes infecciosos como los virus o bacterias que son los culpables de algunas enfermedades respiratorias”, así lo describe una investigación publicada en The Journal of Nutrition and Metabolism.

4. Apoyar contra tratamientos de artritis

Es indispensable aclarar que consumir piña no cura la artritis. Sin embargo, de acuerdo a una investigación, “el alto contenido de la bromelina puede ser beneficiosos para los pacientes que padecen artritis, ya que esta enzima contiene propiedades antiinflamatorias y es muy eficiente para calmar el dolor que provoca esta enfermedad”. Otro alimento que es buenísimo contra la artritis en el jengibre.

El consumo de piña ayuda a desinflamar el vientre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Agua de piña para desinflamar

Ingredientes

Cáscara de 1 piña

1 varita de canela

3 litros de agua

Preparación

Enjuagar con agua la cáscara de piña y colocar en una olla junto con 1 varita de canela y 3 litros de agua.

Llevar a ebullición a fuego alto, cuando esté hirviendo bajar el fuego, tapar la olla y hervir 15 minutos.

Retirar del fuego y dejar reposar tapado por 15 minutos

Colar y disfrutar caliente, tibio o frío complementando de una alimentación saludable y más agua natural en el día. Esta bebida complementa la alimentación, esta no es una bebida milagro.

El consumo de piña puede desintoxicar el organismo. - Foto: Getty

¿Qué saber antes de hacer la dieta de la piña?

De acuerdo con el portal UnCOMO.com, “la dieta de la piña es una excelente opción para perder líquido y reducir la inflamación abdominal y la presencia de grasa en nuestro organismo”.

Se trata de una alternativa perfecta para desintoxicar el cuerpo tras algunos excesos alimenticios, pues la piña es excelente para limpiar el hígado, riñones y páncreas, además de ayudar a quemar grasas y aportar una importante cantidad de vitaminas.

Sin embargo, la dieta de la piña es muy baja en calorías, por eso no se recomienda seguirla por más de siete días o se pueden generar carencias nutricionales importantes. La persona debe recordar que si desea perder 10 o más kilos debe consultar a un nutricionista, pues solo un profesional puede indicar una dieta adecuada para que esta ayude a mantener una buena salud.

Ventajas de la dieta de la piña