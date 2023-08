Visión borrosa: esta es la planta sobrecargada de vitamina A que mejora la vista

Cuando una persona tiene baja visión, los anteojos, lentes de contacto, medicinas o cirugía pueden ayudar, pero hay casos en los que no sucede y por ello actividades como leer, salir de compras, cocinar, escribir y ver televisión pueden ser difíciles de llevar a cabo.

Para que una persona prevenga complicaciones relacionadas con la visión es importante, por ejemplo, alimentarse bien. La dieta equilibrada, al igual que para el resto del organismo, es determinante para cuidar la salud de los ojos y en ella no deberían faltar productos que aporten determinadas vitaminas que están muy relacionada con una buena condición visual.

Ante este panorama, existe una planta que no siempre es de los favoritos a la hora de hacer mercado y del cual las personas desconocen que es uno de los alimentos más nutritivos que puede comprar. Se trata del brócoli, una verdura que no cuenta con mucha popularidad y seguidores, pero que trae diferentes beneficios, especialmente en los ojos gracias a ser una gran fuente de vitamina A.

El brócoli no solo es bajo en calorías y rico en fibra, vitaminas y minerales, sino que, al igual que otras verduras crucíferas, contiene una impresionante variedad de compuestos que ejercen una crucial actividad anticancerígena. Así pues, otra de las grandes propiedades del brócoli es que es muy bueno para los ojos, ya que contiene elementos que ayudan a cuidar la visión.

El brócoli es una excelente fuente de vitamina C, un nutriente antioxidante que interviene tanto en la creación como en la protección de la estructura de los ojos. La vitamina C forma parte de la estructura de todas las células del cuerpo, incluidos los capilares y los tejidos de los ojos.

La vitamina C también está muy concentrada en los fluidos oculares, donde actúa como antioxidante para proteger los ojos de los daños inducidos por la luz. Según el Instituto Linus Pauling, algunos estudios indican que una dieta rica en vitamina C puede ayudar a prevenir o retrasar la formación de cataratas. Una taza de brócoli crudo picado aporta el 135 % del valor diario de vitamina C; una taza de esta verdura cocida aporta casi el 170 % del valor diario recomendado.