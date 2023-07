Callos en la planta del pie: el remedio natural que ayuda a eliminarlos

Las callosidades, ya sea en manos o pies, son un problema que se presenta en la piel y es muy común en la población. Los callos en la planta de los pies no son la excepción, puesto que si no se hace un cuidado adecuado del pie, en el ir y venir de los días, ese callo puede convertirse en una molestia difícil de remover. De acuerdo con el portal Mayo Clinic los callos y las callosidades son un problema común de la piel que ocurre cuando esta intenta protegerse de la fricción o la presión. Estas capas duras y gruesas de piel generalmente se forman en los pies y las manos, causando molestias y sensibilidad en la zona afectada. Aunque en la mayoría de los casos no representan un problema grave de salud, pueden resultar incómodos y antiestéticos para algunas personas.