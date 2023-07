El aceite natural para eliminar la caspa definitivamente

Los expertos aseguran que aunque no se conoce la verdadera causa que origina esta descamación en el cuero cabelludo, hay algunos desencadenantes que pueden influir como, por ejemplo, los cambios hormonales.

Beneficios del aceite de árbol de té

Una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Daniela Echeverri Castro, refiere una investigación divulgada en Journal of the American Academy of Dermatology, la cual determinó que este ingrediente tiene propiedades antifúngicas que combaten la levadura Pityrosporum ovale (Malassezia), un hongo que causa la caspa.