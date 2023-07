Esta es la mejor vitamina para desinflamar las articulaciones

Enfermedades que provocan dolor articular

Seguir una alimentación equilibrada

El doctor Josep Pous, traumatólogo y miembro de Doctoralia , destaca la importancia de mantener un peso saludable como medida fundamental para prevenir y tratar el dolor en las articulaciones. Para lograrlo, el experto recomienda seguir una dieta equilibrada y variada. Aunque no existe una dieta específica para aliviar el dolor articular, es aconsejable incluir alimentos ricos en vitamina C (como brócoli, kiwi y grosellas) y vitamina D (presente en alimentos como salmón, atún, huevos y leche), así como minerales como calcio (en pescado azul, legumbres y verduras de hoja verde), fósforo (en queso, mariscos, chocolate y huevos), magnesio (presente en plátanos, espinacas y cereales integrales) y silicio (en cereales integrales, judías verdes, zanahorias y uvas). Además, el doctor enfatiza la importancia de mantener una adecuada hidratación consumiendo suficiente agua.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. | Foto: Getty Images / haryigit

Ejercicio para las articulaciones

De acuerdo con el portal telva.com , “una vez que el dolor ha remitido, se recomienda mantenerse activo con ejercicios de intensidad moderada. El sedentarismo no favorece la salud de las articulaciones y, a medida que las personas envejecen, pierden flexibilidad”.

Entre los deportes más recomendados para mantener unas articulaciones sanas se encuentran la natación (donde la gravedad no afecta a las articulaciones debido al medio acuático), el ciclismo (que no ejerce presión sobre las rodillas al no soportar el peso corporal), caminar con calzado adecuado que cuente con sistemas de amortiguación, y realizar ejercicios que promuevan la flexibilidad y el tono muscular, como pilates, yoga y estiramientos. Estas actividades ayudan a mantener la salud articular y preservar la flexibilidad a lo largo del tiempo.