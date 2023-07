Pies hinchados: el remedio natural para mejorar la circulación sanguínea en las piernas

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Institute for Quality and Efficiency in Health Care de Colonia, Alemania, la hinchazón de tobillos y pies es una condición común que puede tener diversas causas, como la mala circulación, problemas hepáticos o cardiovasculares. Afortunadamente, existen varios tratamientos naturales que pueden ayudar a reducir la hinchazón y aliviar la incomodidad.