Estos son los síntomas de la ceguera silenciosa

Cuando se habla de glaucoma se hace referencia a un grupo de enfermedades de los ojos que pueden causar pérdida de visión y ceguera al dañar el nervio ubicado en la parte de atrás del ojo, conocido como nervio óptico. Los síntomas pueden empezar tan lentos que es posible que el paciente no suele percibirlos , explica el Instituto Nacional del ojo de los Estados Unidos (NEI, por sus siglas en inglés).

A este grupo de afecciones por generar síntomas tardíos se les conoce como ceguera silenciosa, pese a esto, a medida que avanza el daño en el nervio óptico, se produce un estrechamiento del campo visual o visión túnel. Cuando el glaucoma no se trata puede provocar la pérdida total de visión.

Pacientes en riesgo de padecer glaucoma

En un principio, los síntomas de las cataratas no suelen ser grandes y esto hace que las personas no se pongan en alerta. | Foto: Getty Images

Síntomas

Este padecimiento no suele presentar ningún síntoma y se necesita de un examen completo de los ojos donde se dilaten las pupilas. Debido a esto, se considera que la mitad de las personas con glaucoma ni siquiera saben que padecen de esta enfermedad.

No diagnosticar este tipo de padecimiento a tiempo aumenta las probabilidades de que el paciente pierda la visión en su totalidad. Lo primero que evidenciará la persona es la perdida de su visión lateral (periférica), especialmente el área de la vista que está más cerca de la nariz.

Este proceso surge de manera tan lenta que la mayoría de personas no pueden darse cuenta al principio de que no están viendo bien. A medida que la enfermedad empeora, es posible que el paciente comience a ver las cosas hacia los lados. Por ende, se requiere de un tratamiento inmediato para evitar que el glaucoma genera la perdida total de la visión, que solo sucede cuando la afección no se trata o se trata de manera inapropiada.