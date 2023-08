¿Hasta qué edad se es demasiado mayor para poder hacer ejercicios de fuerza?

No obstante, algunos estudios médicos han evidenciado que es posible adoptar algunas acciones para tratar de detener la pérdida muscular que las personas sufren mientras envejecen .

Sin embargo, los estudios adelantados por Grubbs evidencian que muy pocas personas mayores de 75 años practican ejercicios de fuerza con regularidad, debido a que temen sufrir una lesión por levantar cierto peso o porque siempre han llevado un estilo de vida sedentario y no tienen interés en realizar actividad física .