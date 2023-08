Esta es la poderosa infusión que minimiza la celulitis

Causas de las celulitis

En este mismo sentido, la tipología de celulitis más frecuente, según lo indicó la doctora, es la fibrosa o compacta, que “casi siempre aparece en mujeres jóvenes y no necesariamente con sobrepeso”. Se trata de un tipo de celulitis que “no se aprecia si no se pellizca la piel” y “el contorno, sobre todo en muslos y glúteos, es correcto, no llama la atención”.