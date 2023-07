Estas son las razones por las que puede tener digestión lenta e hinchazón

Revelador estudio advierte que no defecar en tres días puede causar serias afectaciones en el cerebro

Contexto: Revelador estudio advierte que no defecar en tres días puede causar serias afectaciones en el cerebro

No obstante, cuando una persona tiene malos hábitos alimenticios como, por ejemplo, comer a deshoras, consumir alimentos ultra-procesados en exceso, no beber suficiente agua, no ingerir alimentos naturales, entre otros más, es más propensa a sufrir de digestión lenta.