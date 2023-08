Estos son los alimentos que favorecen la circulación sanguínea en las piernas

Por fortuna, existe la posibilidad de mejorar la circulación de las piernas a través del cambio de los hábitos alimenticios y la actividad física . Por supuesto, no hay que dejar de lado las indicaciones de los profesionales de la salud.

Alimentos que mejoran la circulación en las piernas

Alimentos ricos en vitamina C: Las naranjas son famosas por su alto contenido en vitamina C. Además de apoyar el sistema inmunológico, la vitamina C fortalece las paredes capilares y evita la acumulación de placas en la sangre. Otras frutas ricas en esta vitamina son los limones, las toronjas, las guayabas y las papayas.