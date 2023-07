La hierba medicinal con efecto laxante que ayuda a expulsar las heces acumuladas

Por lo general, cuando el cuerpo no puede expulsar las heces del organismo y estas se acumulan, suele aparecer el estreñimiento crónico que se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. Es un signo habitual de muchos problemas digestivos.

El estreñimiento puede generar que las personas no puedan realizar sus actividades diarias con normalidad. | Foto: AJ_Watt

Otras plantas medicinales para combatir el estreñimiento

Las hojas de Sen

Una investigación publicada en Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, respalda que tiene propiedades laxantes que ayudan a controlar el estreñimiento. No obstante, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedades inflamatorias del colon.