La planta medicinal que ayuda a ‘barrer’ y prevenir las piedras de la vesícula

Es importante tener hábitos que contribuyan al bienestar del cuerpo, mismos que no solo se enfocan en la alimentación, sino en otros aspectos de la vida diaria, como hacer ejercicio, socializar, no fumar, no tomar, factores preventivos que pueden ser favorables para el cuerpo, que disminuyen las posibles enfermedades y la aparición de cálculos biliares, por ejemplo.