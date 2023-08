Los beneficios para el cuerpo de tomar agua de hierbabuena diariamente

La hierbabuena o yerbabuena, conocida científicamente como Mentha spicata, es una planta medicinal y aromática con varias propiedades y beneficios que favorecen al organismo y ayudan a mejorar la calidad de vida de forma natural.

A esta hierba se le atribuyen efectos antiespasmódicos, atiinflamatorios, antisépticos, astringentes y expectorantes, según el portal Nutrición y Farmacia, de España. Estas propiedades le permitirían tratar problemas relacionados con el aparato respiratorio, las digestiones pesadas y otras alteraciones leves del sistema digestivo, así como aliviar situaciones de estrés y ansiedad, gracias a que tiene un ligero efecto sedante.

La hierbabuena alivia dolencias.

De hecho, una de sus principales bondades está relacionada con la ayuda que brinda para aliviar el dolor estomacal o mejorar la digestión. Por ejemplo, cuando se produce una molestia por la ingesta de comidas abundantes, sus compuestos activos pueden actuar disminuyendo en poco tiempo el malestar. Sumado a lo anterior, una investigación del Department of Internal Medicine, Taichung Veterans General Hospital, Taiwan, aseguró que la hierbabuena mejora el tránsito intestinal, lo cual es ideal para las personas que sufren de estreñimiento.

Por lo anterior, se utiliza con fines medicinales, pues tiene varios beneficios para la salud dependiendo como sea usada. Por ejemplo, según el portal especializado Salud 180, el agua de hierbabuena tiene los siguientes beneficios:

1. Respirar mejor: gracias a su alto contenido de ácido rosmarínico evita que se inflame el sistema respiratorio ayudando a inhalar y exhalar oxígeno más fácilmente.

2. Mejora la memoria: el aroma y propiedades de esta planta pueden mantener el cuerpo en estado de alerta, mejorando el desarrollo cognitivo.

3. Purifica el cuerpo: esta planta es conocida como un desparasitante natural, por lo que contribuye a eliminar las llamadas lombrices o parásitos intestinales adheridos al cuerpo.

La hierbabuena tiene propiedades antisépticas.

4. Calma el estrés: “la hierbabuena es un gran aliado contra el estrés, ya que tiene efectos sedantes y te hace sentir liviana y fresca”, explica Salud180.

5. Acelera la digestión: dicha preparación alivia la acidez estomacal o agruras, evita la inflamación y el dolor abdominal.

6. Reduce la diarrea: esta hierba es ideal para aminorar los síntomas de soltura, puesto que relaja los músculos del intestino.

El estreñimiento y la diarrea suelen afectar a millones de personas a diario, por lo que una forma de combatirlos es a través de los probióticos.

7. Previene el mal aliento: según algunos expertos, “esta planta es capaz de eliminar los gérmenes causantes del mal aliento”.

8. Inhibe el desarrollo de cáncer de próstata: la hierbabuena “tiene un compuesto parecido al mentol que ayuda a reducir el riesgo de padecer esta neoplasia”.

9. Es ideal para la lactancia: el agua de hierbabuena reduce las grietas y dolor del pezón en las madres lactantes, según un estudio de la University of Medical Sciences, Tabriz, Irán.

No obstante, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales, y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos, y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su página web.

La dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones.

Además, reveló que los efectos secundarios de la hierbabuena no son muy comunes y que ciertas personas podrían tener reacciones alérgicas a la menta verde.