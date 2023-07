Presión arterial alta: la vitamina que ayuda a estabilizarla de manera natural

Particularmente, el ácido ascórbico o también conocido como vitamina C, es un nutriente esencial para el organismo y al que se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, entre ellos, el descenso de las cifras de presión arterial. De hecho, la Fundación del Corazón detalla que un grupo de investigadores ha querido comprobar si existe o no una relación directa entre el consumo de este nutriente y el aumento de la tensión.

Dicho estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), y publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, asegura que grandes dosis de este nutriente pueden reducir moderadamente la presión arterial.

Los autores del estudio aseguraron que después de revisar y analizar 29 ensayos clínicos aleatorizados, controlados, publicados con anterioridad y que contenían información sobre los valores de presión sistólica y diastólica, y que comparaban la ingesta de vitamina C con un placebo, señalaron que la ingesta de 500 miligramos de vitamina C al día, alrededor de cinco veces el requerimiento diario recomendado, se reducía la presión arterial 3,84 milímetros de mercurio a corto plazo.

Adicionalmente, se determinó que las personas diagnosticadas con hipertensión arterial, la caída fue de casi 5 milímetros de mercurio con el consumo de esta vitamina. “Esto puede deberse a que la vitamina C puede actuar como un diurético, haciendo que los riñones eliminen más sodio y agua del cuerpo, y ayudando a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que a su vez reduce la presión arterial”, indica la entidad en mención.

