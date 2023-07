Vientre hinchado: la infusión natural que ayuda a desinflamarlo de manera natural

Específicamente, las mujeres son las que más refieren este problema y en muchos casos, se debe a algún problema digestivo que se suele solucionar con un cambio en la alimentación. De hecho, algunas personas no son capaces de digerir ciertos componentes de los alimentos como intolerancia a la lactosa, fructosa, sorbitol, gluten, etc. Al no poder ser digeridos siguen su camino por el intestino y son el alimento de diferentes bacterias intestinales, provocando dolor abdominal, diarreas y acumulación de gases.