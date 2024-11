En 2015, el psicólogo publicó el libro "En qué pensamos cuando tratamos de no pensar en el calentamiento global" (What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming), identificando los mecanismos con los que funcionan las personas que no creen en el cambio climático y proponiendo un nuevo marco a partir del cual impulsar los cambios que requiere disminuir los gases de efecto invernadero.