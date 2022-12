El regalo que el presidente Petro le pide al niño Dios

El presidente Gustavo Petro habló de todo con Vicky Dávila, directora de SEMANA. Durante la entrevista hubo espacio para preguntarle al mandatario por asuntos más personales.

V.D.: ¿Le ha gustado ser presidente?

G.P.: Estoy satisfecho, aunque hay cosas que no me gustan.

V.D.: ¿Qué no le gusta?

G.P.: Mi cambio de vida personal, me siento como preso.

V.D.: ¿Sí?

G.P.: Claro, porque te van poniendo aquí y allá.

V.D.: ¿Le cuesta cumplir la agenda, ¿cierto?

G.P.: Es que se va atrasando, porque no es una agenda de oficina. Si fuese aquí, sería más fácil. Hay que ir a La Guajira, luego a Cartagena. A veces digo: ya no más, porque no me da la fuerza.

V.D.: ¿Y le cuesta ajustarse al reloj, a la puntualidad? ¿Eso le es difícil?

G.P.: Eso es difícil. Pero es que cuando uno está moviéndose por el país en un avión, en un helicóptero, ya no se puede garantizar.

V.D.: Cuando usted no puede llegarles a una cita a los magistrados o a los militares en el cambio de la cúpula, ¿se amarga?

G.P.: Sí, pero eso ha tenido que ver más con mis enfermedades, porque es el biorritmo. Un virus entra, si las defensas están bajas. Y si se bajan las defensas, uno se cansa. Si se exagera en el ritmo de trabajo, se bajan las defensas.

V.D.: ¿Cuántas horas trabaja al día?

G.P.: Trato de salir a las 8 de la mañana y terminar a las 10 u 11 de la noche. Eso es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces me ponen el domingo y dele. Yo digo: no, tampoco.

V.D.: Se cansa…

G.P.: Claro, porque se acaba el biorritmo y eso no se puede hacer, porque al final se pierde la eficacia.

V.D.: ¿Ha sentido la soledad de ser el presidente?

G.P.: Es como una pérdida de libertad.

V.D.: ¿Pero a veces se siente solo siendo el presidente?

G.P.: Sí. Pero tengo una descarga que es abrazarme con la gente. Eso es fundamental para mí. Entonces, voy sintiendo ese calor popular…

V.D.: Se anima…

G.P.: Sí.

V.D.: Cuando acaba el día, ¿qué hace?, ¿se toma una cerveza o un whisky?

G.P.: No, no, porque me tumba…

V.D.: ¿Sí? (risas)…

G.P.: Y, además, con el problema del reflujo, se vuelve contraproducente.

V.D.: ¿Está haciendo deporte?

G.P.: Estaba, pero tengo que reiniciarlo.

V.D.: ¿Se ha subido de peso?

G.P.: Estoy bajando.

V.D.: ¿Está comiendo buñuelos en Navidad?

G.P.: No.

V.D.: ¿Qué le pide al niño Dios?

G.P.: Siempre me regalan libros.

V.D.: ¿Algo más?

G.P.: Vamos a hacer una gran cena de Navidad para los habitantes de calle de Bogotá. Será en estos salones.

V.D.: ¿Los va a invitar a la Casa de Nariño?

G.P.: Sí, claro.

V.D.: Cuando termine su mandato, dígame una palabra con la que quiere que lo relacionen y que lo haga sentir satisfecho.

G.P.: El cambio. El cambio es la paz. Son sinónimos. No se puede hacer la paz sin el cambio.

V.D.: Presidente, le veo una medallita nueva en la mano.

G.P.: No, es una medallita vieja ya.

V.D.: ¿Qué medallita es?

G.P.: Es una cruz específica que protege. Esta es una cruz que, de acuerdo con la tradición católica, protege de las energías malas que hay por ahí.

V.D.: ¿Y le llegan mucho las malas energías?

G.P.: Pues imagínese. Entonces tiene esa función: proteger de la oscuridad.

V.D.: ¿Le ha tocado rezar mucho en estos cuatro meses? ¿Ha sido difícil?

G.P.: Pues me ha parecido relativamente fácil. Los objetivos que nos hemos propuesto han salido relativamente fácil. Va a venir, indudablemente, un periodo más difícil. Hasta ahora ha sido una luna de miel. No hemos perdido respaldo en la población. Me he movido porque a mí no me gusta estar aquí (en Palacio). Eso me ha desgastado físicamente, la verdad sea dicha. Cuando salgo, veo mucha simpatía.

V.D.: ¿Usted siente que la gente lo quiere?

G.P.: Sí. Hay una gran esperanza. Defraudarla sería terrible. Hay un compromiso mío y es hacer hasta lo que más pueda por transformar las condiciones de las personas.