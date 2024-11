Indígenas Nukak-Makú acorralados por palma, coca y bandas criminales

Botero hace énfasis en que “la palma sembrada en la reserva forestal [donde también está el resguardo Nukak] es ilegal y no está afiliada a Fedepalma”. Según dice, cuando no hay presencia ni acciones constantes del Estado, “el crimen organizado entiende eso como una señal apropiada para meterse y hacer de las suyas. Eso es lo que está pasando acá: un patrón que viene desde las sabanas de la Fuga [una llanura en el departamento de Guaviare] hasta el interior del resguardo Nukak, y nadie hace nada”, remata.

Y no solo esto. En el primer semestre de este año, dice Botero, detectaron 566 nuevas hectáreas, distribuidas en polígonos de no más de 2 hectáreas, que estarían siendo destinadas para el cultivo de coca al interior del resguardo Nukak. El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, identificó que 161 resguardos indígenas y 14 parques naturales en Colombia tienen cultivos de coca. Solo el departamento del Guaviare registra 3118 hectáreas, de las cuales, 1066 están en la Reserva Nacional Natural Nukak, 548 específicamente en el resguardo Nukak Makú —que se superpone a parte de la Reserva Nukak— y 21 en el parque nacional Serranía de Chiribiquete.

Sin embargo, los territorios colectivos de comunidades afro y resguardos indígenas no son áreas excluidas de la frontera, sino condicionadas, lo que significa que en el Nukak Makú las actividades agropecuarias pueden estar permitidas, restringidas o prohibidas, dependiendo de lo que el mismo pueblo decida. Pero esto se torna más complejo cuando se habla de un pueblo que está desplazado de su propio territorio desde hace más de una década, en condiciones tan precarias que algunos buscan comida escarbando entre las basuras.

Felipe Fonseca, director de la UPRA, asegura que no tiene información sobre cultivos de palma aceitera en el resguardo Nukak y que ese es uno de los gremios más responsables y comprometidos con la conservación de los recursos naturales en Colombia. “La deforestación es una actividad ilícita, un delito, y por lo tanto está promovida por otros agentes ilegales, pero hay que mejorar el diagnóstico de esos vectores para no incluir, dentro del mismo costal, a la ganadería y la agricultura, que son actividades legales dentro de la economía formal”, dice Fonseca. “Si hubo algún caso de deforestación por palma, no son plantaciones que hacen parte de Fedepalma, quienes hacen esfuerzos importantes en materia de investigación y asistencia técnica para cumplir con estándares ambientales exigentes”.

Para Clarita Bustamante Zamudio, científica experta en sistemas agrarios, el argumento de que la palma africana en Colombia está sembrada en tierras previamente transformadas no es válido si no se tiene en cuenta la conectividad y funcionalidad del ecosistema. “Como no hay deforestación se asume que no hay afectación, pero es un argumento completamente falso. Este monocultivo puede secar humedales y minimizar herbazales; por eso es necesario ver si es una zona priorizada para restauración o no. Si es así, no importa cuántos usos haya tenido antes, hay que recuperar la vegetación”, explica. “Si hubo un cambio directo en el uso del suelo, un monocultivo jamás va a reemplazar a un bosque”, enfatiza.

A Bustamante no solo le preocupa esa ola en la que a cualquier actividad se le pone el apellido de “sostenible”, sino las afectaciones que podría haber en el modo de vida de los Nukak. “La sostenibilidad se da en cuatro dimensiones: ambiental, social, económica e institucional. Muchas veces estas actividades, que incluyen cercas de alambre, letreros que prohíben cazar o desplazamiento, generan que el uso y goce de los servicios que prestan los ecosistemas se vuelvan privados, afectando las prácticas tradicionales de los indígenas”, añade.