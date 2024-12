Lo más probable, es que apenas leyó el título de este artículo pensó que se trataba de la venta de un seguro más para descontar parte de sus ingresos. Y bueno, no está tan alejado de la realidad, sin embargo, aquí le vamos a contar por qué es importante tener una protección cuando viaja, cómo funciona y más o menos cuánto le puede valer.

Ahora, no crea que porque se va a viajar a Estados Unidos por tan solo unos días o pocos meses puede irse a la deriva, no, usted tiene que ser precavido y estar preparado ante cualquier inconveniente que se le pueda presentar en el extranjero, finalmente en el otro país no va a contar con la prestación de servicios, así que si se enferma, los gastos le podrían salir “por un ojo de la cara”, tendría que devolverse a su país y peor aún perder el viaje.

Mire cuáles son los nuevos cambios en el pago de seguridad social para independientes

Por eso, uno de los beneficios de tomar una asistencia de viaje es tener la tranquilidad y seguridad de que hay algo que lo está protegiendo en caso de cualquier cosa. Usted no tendrá que estar sufriendo por falta de información, por que no entiende el idioma o porque sencillamente no sabe a dónde acudir.

Es más, incluso hay trámites o viajes que exigen tener una asistencia, o por lo menos así no lo cuenta Margarita*, quien decidió irse para Estados Unidos a estudiar por tres meses inglés: “la escuela me dijo que lo importante era tener una asistencia sin necesidad de una u otra cobertura, porque yo no tengo ningún tipo de protección allí. El proceso de adquirirlo es muy fácil, lo primero que debe hacer es averiguar con la escuela en donde va a estudiar cuáles son los requisitos, después comparar costos y beneficios entre aseguradoras y finalmente solo le piden el tiquete para que se tome desde el momento que sale del país, en este caso Colombia, hasta que se devuelve”.

Qué son las asistencias

Federico Tarling, director global de asistencias de Assist Card, explica que hay una gran diferencia entre un seguro y una asistencia, pues el primero básicamente es una protección financiera, ya que, "cuando yo tengo una póliza de seguros, lo que contempla es que mi situación financiera vuelva a la misma situación que estaba antes del evento ocurrido", mientras que la asistencia resuelve el problema que usted tenga en el momento inmediato. Pone un ejemplo: “el seguro de vivienda le paga por los daños que sufrió la vivienda, sin embargo, cuando su casa se está quemando, lo que realmente le preocupa a usted, es que que alguien vaya a pagar el incendio de inmediato, eso es asistencia, el seguro más bien le paga los daños después de ocurrido el desastre.

Algunas cifras

De acuerdo con Tarling, uno de cada cinco colombianos sale con un producto de asistencia. Agrega que aunque no hay cifras, porque las asistencias de viaje no son un segmento que esté regulado, con base a datos tomados del BSP, se estima que del 18% al 20% de colombianos son los que viajan protegidos. “Un porcentaje bajo por el que se ha ido trabajando con la Cancillería”, señala.

Los destinos que más compran AC (asistencia) son:

Estados Unidos (Miami, Florida, Orlando)

Europa (España)

Brazil (Florianápolis)

Destinos que más usan AC:

Estados Unidos (Florida)

Brazil (Florianápolis)

Europa (España, Madrid)

Revise ¿En qué horarios es mejor comprar sus viajes por internet?

Los tipos de asistencia y sus costos

Asistencia médica: según Tarling, esta asistencia equivale al 85% de solicitudes, ya sea por accidente o por fallecimiento. Esta protección además le ahorro un buen porcentaje de dinero, porque si usted se enferma en un país como los Estados Unidos la hospitalización de un solo día, le puede salir entre 10 o 20 mil dólares, mientras que con una asistencia un viaje de 10 días le saldría en $100 dólares.

Pérdida de equipaje : en primera instancia, si su equipaje se extravía, la aseguradora se encargará de comunicarse con la aerolínea para agilizar los procesos de localización. Y dependiendo del plan que de asistencia que elija, a usted le reembolsaran los gastos ocasionados y la demora de entrega del equipaje y si por algún motivo no encuentra el equipaje le darán una indemnización por la suma que contrató con la aseguradora.

Cobertura en asistencia legal: esta asistencia sirve en caso de que usted necesite realizar transferencia de fondos y fianza penal o por accidente de tránsito.