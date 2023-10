Esta vitamina ayuda a detener el envejecimiento y evita la caída del cabello

Un estudio denominado ‘Oxidative Stress in Ageing of Hair’, publicado en International Journal of Trichology indica que la vitamina C es indispensable en la alimentación para tener un cabello saludable y una piel luminosa. Según la investigación en mención, este nutriente actúa como antioxidante natural, con un efecto protector contra el estrés oxidativo que es causado por los radicales libres.