La hierba medicinal para bajar los niveles de azúcar en sangre

Una de las que aparecer en este amplio listado es el eneldo. Esta puede ser una gran aliada para diversas afecciones, por ejemplo, aquellas relacionadas con los niveles de azúcar en la sangre. De acuerdo con el portal especializado Medline Plus:

Ahora, suelen aparecer afecciones cuando se desestabilizan los niveles en la sangre. Por ejemplo, cuando estos son muy alto aparece la diabetes. “Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células”.