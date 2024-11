Cercados por la palma: plantaciones invaden territorios ancestrales

El caso de Nueva Armenia no es aislado. En 12 países latinoamericanos se cultiva palma africana (Elaeis guineensis). De todos ellos, Colombia es el mayor productor de la región, y el cuarto en el mundo, con sus poco más de 1,6 millones de toneladas de aceite producidas en lo que va del 2020, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La cifra representa una tercera parte de lo producido en toda América Latina y el 2 % del aceite que se produce globalmente. A Colombia le siguen Guatemala con 852 000 toneladas, Ecuador con 615 000, Honduras con 580 000 y Brasil con 540 000 toneladas. Aunque Perú no figura entre los grandes comerciantes, sí es uno de los mercados que va en aumento y, actualmente, produce 205 000 toneladas.

“Es como vivir una guerra interna dentro de nuestro propio país. Es un dolor muy grande para nosotros porque nos dicen que se debe cuidar un árbol, que no está bien deforestar pero estamos frente a un monstruo de la palma aceitera que lo hace y no hay sanción”, narra Iván Flores, dirigente shipibo de la comunidad Santa Clara de Uchunya.

“Esta ley no piensa en un cambio de modelo fuera de la producción como ya la conocemos, depredando todo lo que tenemos. Es más de lo mismo”, dijo Malki Sáenz, coordinador de la Unidad de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina en una entrevista con Mongabay Latam. Su argumento es que la norma desconoce el contexto ambiental y social del cultivo de la palma, como las afectaciones que padecen las comunidades aledañas a los sembríos por la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos productivos.

Poco a poco la siembra de palma aceitera en Ecuador fue creciendo, al contabilizar cerca de 105 000 hectáreas en 1995, casi el doble en 2005 y llegar a 280 000 en 2017. Ante la expansión, el Estado ecuatoriano ha intentado regular la producción palmicultora a través de normas. De hecho, la Asamblea Nacional aprobó una ley en julio de este año, la primera sobre la producción y comercialización del aceite de palma. Aunque la legislación sanciona a las plantaciones que estén dentro de zonas hídricas protegidas, que utilicen plaguicidas prohibidos o que evadan la consulta previa con las comunidades; algunos sectores consideran que no es una protección suficiente.

Un problema similar enfrentan los indígenas chachi y awá, así como comunidades afro en la provincia de Esmeraldas. Algunos habitantes del cantón San Lorenzo vendieron sus predios y quienes no lo hicieron son asediados por extensos monocultivos de palma que, a su vez, se convirtieron en una oportunidad de empleo en una de las zonas más pobres de Ecuador.

Lea también: Indígenas temen por la entrega de sus territorios no formalizados a empresas

Indonesia y Malasia son los referentes de este tipo de conflictos y los que más conocen los efectos del rápido crecimiento de la palma africana . Solo en esos dos países se produce el 84 % de todo el aceite de palma que se vende en el mundo. Y los impactos de la expansión palmera en sus bosques son preocupantes. Aunque la industria palmicultora en América Latina es aún pequeña, no por eso dejan de ser evidentes sus efectos. “La región produce alrededor del 7 % del aceite de palma globalmente, lo cual la hace una productora marginal comparada con los países del sudeste asiático”, apunta Francisco Naranjo, director para América Latina de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), iniciativa que existe desde 2004 para desarrollar un estándar empresarial en el que las compañías garanticen que el aceite de palma que producen es sostenible.

Por su parte, en el 2017, las comunidades de La Chiquita (afro) y Guadualito (indígena awá) en Ecuador obtuvieron una sentencia favorable por los daños y perjuicios al medio ambiente y a los habitantes de la zona provocados por dos empresas palmicultoras . Aún así, tres años después, las compañías no han dejado de operar ni han reparado los daños señalados en el fallo judicial.

El gran obstáculo, sin embargo, es que solo una cuarta parte de la industria palmera en América Latina tiene membresía RSPO y cumple con dichos estándares. Este porcentaje cae aún más al mirar el promedio mundial, pues solo el 20 % de las compañías cumplen con los requerimientos para garantizar que producen aceite de palma de manera sostenible.

En la práctica esto significa que la mayoría del mercado no puede garantizar que no se tale bosque para cultivar palma, que los trabajadores tengan un salario digno o que los cultivos no estén en tierras en disputa con comunidades indígenas, afro, campesinas o, en general, con las poblaciones del lugar.

Artículo tomado en su versión original de: https://es.mongabay.com/2020/10/conflictos-de-la-palma-de-aceite-en-latinoamerica-comunidades-ancestrales/