Giro de Italia 2022 | La bicicleta de lujo de Mathieu Van Der Poel para la contrarreloj de la etapa 2

Mathieu van der Poel del ProTeam Alpecin–Fenix celebró su primera victoria en el Giro de Italia 2022 en la etapa 1 entre Budapest y Visegrád, luego de un intenso sprint en los metros finales. Esto lo convirtió en el primer ciclista en teñirse de rosa en la presente edición de la ronda itálica, por lo que en en la contrarreloj lucirá una bicicleta de lujo que a todo amante del ciclismo lo dejará impactado.

En este tipo de competencias, además de llevar la Maglia Rosa que lo identifica como el mejor de la general, su bicicleta también se vuelve gran protagonista al llevar el mismo color, una razón más para dejarlo todo en la carretera y no concederle este honor a otro ciclista del pelotón.

Van der Poel, al estar en lo más alto de la clasificación de la Corsa Rosa de la edición 105 de la primera Gran Vuelta del año, tendrá la posibilidad de salir de último en la contrarreloj de la segunda etapa, un recorrido de poco más de nueve kilómetros por la ciudad de Budapest en Hungría, y en la que buscará defender esa primera plaza que ostenta.

Si bien el neerlandés disfruta de este momento, sabe que no será una tarea nada fácil defender esos colores, pero hará todo el esfuerzo para mantenerse un par de días más de rosa. Aunque no es el mejor contrarrelojista del pelotón, la ausencia de ciclistas como Tadej Pogacar y Primoz Roglic, le abre aún más las puertas al ser un ciclista que anda bastante rápido en lo plano.

Ahora bien, quizá uno de los obstáculos que tendrá a lo largo del recorrido es que en los últimos metros de esta contrarreloj terminará con un leve ascenso, lo cual podría hacerle perder uno que otro segundo, pues los ascensos no son su especialidad. Sin embargo, cabe señalar que en su victoria en la primera etapa tuvo las piernas para rematar en un pequeño puerto de cuarta categoría, así que este ciclista podría llegar a dar una que otra sorpresa. Toda una incertidumbre que se resolverá cuando cruce el punto de meta con esa bicicleta de color rosa a la que ninguno le perderá la vista.

Los comentarios que ha levantado este lujo de bicicleta no son nada más que positivos. Los usuarios no han tardado en rendirse ante esta. Entre algunas de las reacciones que se pueden leer en la publicación que hizo el corredor europeo resaltan algunos como: “Por Dios, mi sueño”, “wow, qué gran bicicleta”, “demasiado hermosa” y hasta algunos decidieron llamarla “sexy”.

Este tipo de etapas, sin duda generan varios movimientos en la clasificación general, pero se puede decir que son los escaladores los que sufren más, pues sus piernas no están preparadas para la velocidad, sino para la resistencia. No obstante, en el tramo de ascenso podrán tener toda la posibilidad para recuperar uno que otro segundo y no perder tanto tiempo con los especialistas.

El Giro de Italia recibe todo el calor colombiano en Hungría

Esta etapa de contrarreloj de la actual edición del Giro de Italia será la segunda que se corra en territorio húngaro y los aficionados colombianos no podrían faltar.

En la etapa inaugural esto se notó, ya que a medida que los ciclistas recorrían los 195 kilómetros, la bandera colombiana no tardó en aparecer, no solo para alentar al pelotón, sino para demostrarle a los ciclistas ‘cafeteros’ que no están solos y que tendrán todo su apoyo a lo largo de las 21 etapas con las que cuenta el Giro de Italia del 2022.

Para esta edición, la número 105, los colombianos en competencia son Miguel Ángel López (#37/Astana), Harold Tejada (#38/Astana), Iván Ramiro Sosa (#168/Movistar Team), Fernando Gaviria (#216/UAE Team Emirates), Santiago Buitrago (#43/Bahrain Victorious) y Diego Camargo (#92/EF Education).