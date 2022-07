Nairo Quintana pone presión al asegurar que va por “la tercera plaza” del Tour de Francia 2022; está cerca

Nairo Quintana volvió a demostrar que atraviesa un gran momento deportivo, silenciando a sus críticos a lo largo del Tour de Francia 2022. Aunque no ha conseguido una victoria de etapa, sigue fuerte entre los favoritos, a quienes les da pelea hasta el final.

Un claro ejemplo de eso fue la etapa 16, que se llevó a cabo este martes entre Carcassonne y Foix, con un total de 178,5 kilómetros de recorrido. Al ser una jornada de media montaña, el trayecto tuvo cuatro puertos; uno de cuarta categoría iniciando, otro de tercera y dos de primera seguidos antes del descenso final.

Aunque Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar se perfilan como favoritos al título, el boyacense de 32 años les dio lucha y no se les despegó un solo momento. “He estado muy bien la verdad, he estado muy regular durante este Tour de Francia”, dijo Nairo al término de la carrera a los medios de comunicación, entre los que se encontraba SEMANA en la Ruta.

“Esta etapa, es una etapa ya conocida, en esta llegada ya había hecho segundo. La fuerza me acompañó y estuvimos corriendo muy bien. Tuve dos corredores en la fuga para que más adelante me ayudaran y me alimentaron”, añadió sobre el decimosexto día de competencia en la Grande Boucle.

Nairo destacó que lograron “llegar con ellos”, refiriéndose a Vingegaard y Pogacar. También lamentó que no tuvieron a “otro hombre para acelerar arriba”, en el remate de carrera y quizá ir por algún objetivo.

“Llegaron hombres importantes en la clasificación general como Geraint Thomas (Ineos) y David Gaudu (Groupama-FDJ). En el caso de que hubieran llegado solos, para mí hubiera sido más favorable”, agregó el ganador de la Vuelta a España 2014 y el Giro de Italia 2016.

Al seguir escalando en la general, Nairo Quintana dijo que subir posiciones “es un buen balance para el día de hoy”, pero ahora la intención es seguir manteniéndose para “seguir yendo así regular” como hasta el momento.

“Tuve buena pierna, así que espero poder mantenerme estos días que vienen y en la montaña. Es nuevamente la ilusión de estar en el podio”, dijo.

Pensando en la etapa de este miércoles, de alta montaña en Los Pirineos, el pedalista del Arkéa Samsic expresó que van a “ver cómo se mueve la carrera”, ya que han “visto ataques” este martes y por ende esperan analizar cada pedalazo. “Esperamos que Dios nos dé sabiduría para tomar la mejor elección, y poder sacar el mejor provecho”.

“A rueda, porque sabes que no les vas a poder hacer daño. Sabemos que es para la tercera plaza en el podio y para eso es lo que estamos trabajando. Vamos a ver que ocurre estos días, es una muy buena señal que el cuerpo y las piernas han funcionado muy bien hoy”, finalizó sobre su objetivo en el Tour y cómo contener tanto a Jonas Vingegaard como a Tadej Pogacar.

Mesdames, messieurs, le nouveau 4ème du classement général. 👇 pic.twitter.com/7AmBfJ8zpl — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 19, 2022

En cuanto a la actuación de los ciclistas colombianos, este martes Nairo Quintana volvió a ser el mejor al arribar a meta en el puesto 19, a más de cinco minutos del ganador, registro que le valió para pasar de la casilla número seis a la cuatro en la clasificación general.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez, quien estuvo en la fuga en los primeros kilómetros de carrera, llegó detrás de su compatriota y subió 11 posiciones en la general, que sigue siendo liderada por Jonas Vingegaard.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 64:28:09

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 2:43

4. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 4:15

5. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 4:24

6. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 5:28

7. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - 5:46

8. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) - 6:18

9. Romain Bardet (Team DSM) - 6:37

10. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) - 10:11

...

30. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 1:19:43

32. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) - 1:20:00

Clasificación de etapa

1. Hugo Houle (Israel - Premier Tech) - 4:23:47

2. Valentin Madouas (Groupama - FDJ) - 1:10

3. Michael Woods (Israel - Premier Tech) - 1:10

4. Matteo Jorgenson (Movistar Team) - 1:12

5. Michael Storer (Groupama - FDJ) - 1:25

6. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) - 1:40

7. Dylan Teuns (Bahrain - Victorious) - 1:40

8. Simon Geschke (Cofidis) - 2:11

9. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 5:04

10. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - 5:04

...

19. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 5:54

20. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 5:57

69. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) - 22:58