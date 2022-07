“No puedo esperar para volver a competir”: ¿Egan Bernal, listo para su regreso?

Egan Bernal ha dejado a más de uno pensando si es de otro planeta, pues sin duda alguna su exitosa recuperación ya hace parte de la historia del deporte. El ciclista colombiano sigue fuerte sobre la bicicleta, demostrando que aún puede lograr grandes cosas, como cuando ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

En medio de la pretemporada, el pasado 24 de enero se encendieron las alarmas al conocerse que el ciclista colombiano se había accidentado en uno de sus entrenamientos, en inmediaciones al municipio de Gachancipá, Cundinamarca. El zipaquireño de 25 años se estrelló contra la parte trasera de un bus a 62 kilómetros por hora, acción que produjo un trauma de ‘alta energía’ en el que sufrió varias lesiones graves.

Después de pasar 17 días en unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de la Universidad de La Sabana, siendo sometido a varias intervenciones quirúrgicas, fue dado de alta para seguir con su recuperación en casa. Y luego de varias semanas, el corredor del Ineos regresó a Europa a finales de abril para seguir con su rehabilitación física.

Ahora, con el objetivo puesto en volver a competir en las mejores carreras del mundo, Egan Bernal expresó este martes que “no puedo esperar para volver a competir”. Eso sí, él sigue cumpliendo con trabajos de adaptación física en el campo de entrenamiento del Ineos Grenadiers y no se conoce un calendario oficial.

“Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a competir”, escribió el zipaquireño en su cuenta de Twitter.

Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día.

Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a Competir 👊🏽 pic.twitter.com/VvGtrM55Is — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 19, 2022

La última carrera oficial del joven maravilla fue en noviembre del año pasado, justo antes de disfrutar sus vacaciones y confirmar la renovación del contrato con el Ineos hasta 2026. El Critérium del Giro de Italia en Dubái fue la más reciente competencia en la que estuvo el colombiano, terminando en la segunda posición, detrás de Peter Sagan, quien hoy se encuentra en el Tour de Francia 2022 defendiendo los colores del Total Energies.

¿Egan, en la Vuelta?

La carrera, a disputarse del 22 de agosto al 11 de septiembre de 2022, trae consigo grandes puertos de montaña diseñados para los expertos en la escalada, algo que beneficia a los escarabajos en busca de un título que no llega desde el año 2016.

El gran objetivo de esta edición, como las dos anteriores, será romper la hegemonía de un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) que, presumiblemente, irá por su cuarta corona de manera consecutiva. El año pasado, dos colombianos estuvieron en la pelea hasta el final, pero solo alcanzó para el quinto lugar en los pedales de Egan Bernal.

Todavía existía la esperanza de verlo en la ronda ibérica, pero el propio Egan se encargó de ponerle fin a las especulaciones. “Para la Vuelta es casi seguro que no porque es difícil”, dijo el colombiano en conversación con el canal de Twitch La Squalo TV, liderado por el experimentado ciclista Vincenzo Nibali.

“Hablé con el equipo y mi entrenador, y al principio, digamos hace un mes o dos meses, era imposible pensar en competir este año. Pero espero hacer las carreras en Italia, las últimas carreras de la temporada”, comentó en perfecto italiano.